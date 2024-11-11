النطاق الوطني للإمارات «ae.» ثقة يعكسها الأفراد وأصحاب الأعمال والشركات

حقق النطاق الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة انتشاراً واسعاً عكسه إقبال أصحاب الشركات والأفراد والأعمال بما يقارب 347 ألفاً قد اختاروا تسجيل أنشطتهم ومواقعهم باسم النطاق الوطني الإماراتي (ae.).

وتتم إدارة هذه النطاقات من قِبل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعمل باستمرار على تحسين الخدمات المقدمة وتوفير أحدث التقنيات لضمان أمان وفعالية النطاقات.

يعد اسم النطاق الوطني الإماراتي (ae.) من العناصر الحيوية في البنية الرقمية لدولة الإمارات، ويُساهم بشكل كبير في تعزيز الهوية الرقمية للدولة ودعم الاقتصاد الرقمي.

ويعتبر رمزاً للثقة والمصداقية لأصحاب الشركات والأفراد والأعمال، مما يُعزز من مكانة أنشطتهم ويضاعف فرص تواجدهم الرقمي ووصولهم إلى العملاء على الصعيدين المحلي والدولي.

وبهدف تحسين تجربة المستخدم قام السجل الوطني للنطاقات في دولة الإمارات مؤخراً بإطلاق عدة ميزات جديدة من بينها خدمة "فكرة اسم - Name Ideas " لاختيار اسم النطاق الوطني الإماراتي للمواقع الإلكترونية وفق آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة والتي تساعد الشركات والأفراد في الحصول على أسماء نطاقات تعكس هوية علامتهم التجارية بسهولة ويسر بمجرد تقديم وصف مبسط عن النشاط التجاري المراد إيجاد اسم نطاق إماراتي له.

وحققت الخدمة اقبالاً واسعاً تجاوز 10 آلاف زيارة منذ إطلاقها في عام 2023.إضافة إلى ذلك فقد استقطب النطاق الوطني لدولة الإمارات كبرى الشركات المسجلة ليصل مجموع المسجلين المعتمدين إلى 26 شركة معتمدة.

وعن هذه التحسينات علق المهندس محمد إبراهيم الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية قائلاً: "بفضل هذه الجهود المتواصلة والتحسينات المستمرة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، يظل النطاق الوطني الإماراتي (ae.) خيارًا مثاليًا للشركات والأفراد الذين يسعون إلى تعزيز تواجدهم الرقمي وتحقيق النمو في سوق رقمي تنافسي".

وأضاف: "يعد النطاق الوطني الإماراتي (ae.) أكثر من مجرد اسم نطاق إنترنت، فهو يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز اقتصادها الرقمي وتوفير فرص جديدة للشركات والأفراد على حدٍّ سواء".