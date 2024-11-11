هيئة كهرباء ومياه دبي تحقق 23.5 مليار درهم إيرادات قياسية

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (الهيئة أو الشركة) المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، اليوم نتائجها المالية الموحدة للتسعة أشهر الأولى من عام 2024، حيث حققت إيرادات إجمالية بقيمة 23.5 مليار درهم، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) 11.8 مليار درهم، وصافي الأرباح بعد احتساب الضرائب 5.5 مليار درهم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نواصل التزامنا بالتميز والنمو المستدام، مسترشدين بالرؤية الاستشرافية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

ويعكس ارتفاع إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 6.2% إلى 23.5 مليار درهم والزيادة في الأرباح قبل الاستقطاعات بنسبة 4.7% إلى 11.8 مليار درهم، النمو المستمر الذي تشهده إمارة دبي ويؤكد التزامنا بالتميز التشغيلي والابتكار والاستدامة، حيث نسهم في رؤية دبي لمستقبل مستدام تحقيقاً لأهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي. وبينما نواصل تقديم قيمة مضافة للمساهمين من خلال توزيع الأرباح والتدفقات النقدية القوية، فإننا نستمر في دفع عجلة التحول في مجال الطاقة ودعم أهداف دبي الطموحة في النمو الاقتصادي المستدام".

ارتفعت إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي الموحدة في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 4.75% إلى 9.9 مليار درهم. وبلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) في نفس الفترة 5.1 مليار درهم، وارتفعت التدفقات النقدية من العمليات بنسبة 34.20% لتصل إلى 5.9 مليار درهم.

ارتفعت الإيرادات الموحدة للهيئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 6.20% إلى مستوى قياسي بلغ 23.5 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد. وارتفعت أرباح الهيئة المجمعة قبل الاستقطاعات في الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 4.71% لتصل إلى 11.8 مليار درهم.

الأداء التشغيلي

ارتفع إجمالي إنتاج الهيئة من الطاقة إلى 19.6 تيراوات ساعة في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 3.98% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وأنتجت الهيئة 1.8 تيراوات ساعة من مصادر الطاقة النظيفة خلال الربع الثالث من العام لتشكل بذلك نسبة 9.18% من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الهيئة خلال تلك الفترة. وتلتزم الهيئة باستخدام مصادر الطاقة النظيفة للحفاظ على مزيج مستدام من الطاقة لتلبية الزيادة على الطلب.

خلال الربع الثالث من 2024، بلغ حجم الطاقة التي أنتجتها الهيئة في محطة حصيان للطاقة 3.25 تيراوات ساعة، و0.32 تيراوات ساعة عبر شركة ورسان لإدارة النفايات. وأنتجت الهيئة 14.32 تيراوات ساعة من محطاتها التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وشهد الطلب الذروي على الطاقة زيادة ملحوظة في الربع الثالث من عام 2024 حيث بلغ 10.76 جيجاوات بزيادة قدرها 3.41% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وبلغ المعدل الحراري الإجمالي (كمية الحرارة اللازمة لإنتاج كيلووات ساعة) في الربع الأول من العام الجاري 7,923 وحدة حرارية بريطانية/كيلووات ساعة، وهو أفضل معدل تحققه الهيئة في تاريخها. وتسلط هذه الإنجازات الضوء على التزام الهيئة الراسخ بالاستدامة وبالتميز التشغيلي في الخدمات التي توفرها.

وخلال الربع الثالث من 2024، بلغ إجمالي حجم المياه المحلاة التي أنتجتها الهيئة 40.5 مليار جالون إمبريالي، بزيادة قدرها 4.64% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ الطلب الذروي اليومي على المياه المحلاة 455 مليون جالون بزيادة قدرها 4.92% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

وبنهاية الربع الثالث من عام 2024 بلغ عدد إجمالي حسابات الهيئة 1,250,288 حساباً بزيادة قدرها 4.16%. مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.

أبرز نتائج الربع الثالث

وخلال الربع الثالث من عام 2024، دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي محطتي تحويل جهد 132 كيلوفولت، و426 محطة تحويل جهد 11 كيلوفولت. وبنهاية الربع الثالث من هذا العام، بلغت القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة 16.779 جيجاوات منها 2.86 جيجاوات (17%) من الطاقة النظيفة. ولم تتغير القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة، حيث تبلغ 495 مليون جالون يومياً.

وبنهاية عام 2030، تهدف هيئة كهرباء ومياه دبي إلى زيادة قدرتها الإنتاجية من الكهرباء إلى 20 جيجاوات، منها نحو 5.3 جيجاوات من مصادر الطاقة النظيفة بنسبة 26.5%.

وخلال نفس الفترة، تهدف الهيئة إلى أن تضيف إلى قدرتها الإنتاجية من المياه المحلاة 240 مليون جالون يومياً بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر.

وتتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليار درهم خلال السنوات الخمسة الأولى بدءاً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري إبريل وأكتوبر.

وبتاريخ 31 أكتوبر 2024، وزعت هيئة كهرباء ومياه دبي أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم على مساهميها عن النصف الأول من عام 2024، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 18 أكتوبر 2024.