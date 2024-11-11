«طيران الإمارات» تتصدر جوائز «الترا 2024» كأفضل ناقلة جوية في العالم

توجت طيران الإمارات مرة أخرى بجائزة "أفضل ناقلة جوية في العالم" خلال حفل توزيع جوائز "الترا 2024" المرموقة، وجاء التكريم بناءً على تصويت آلاف المسافرين حول العالم، وذلك بفضل منتجاتها ذات المستوى العالمي، وخدماتها المبتكرة، وتجاربها الرائعة التي توفر القيمة مقابل المال. وكانت تجارب السفر التي توفرها الناقلة قد توّجت بأكثر من 20 جائزة هذا العام، تتضمن جائزة "أفضل ناقلة جوية في العالم" من قبل "تلغراف ترافيل"، حيث حلّت في الصدارة أمام 90 شركة طيران عالمية، إلى جانب جائزة "أفضل ناقلة جوية" من جوائز صحيفة التايمز وجوائز صنداي تايمز للسفر.

تُعد جوائز "الترا" من بين الجوائز المرموقة والأكثر تقديراً في الصناعة، والتي تكرّم قادة السفر في فئات متعددة، ويتم تحديد الفائزين من خلال تصويت شبكة عالمية من المسافرين، وتعد "الترا ترافيل" مجلة مستقلة يبلغ توزيعها العالمي 1.2 مليون مسافر نشط.

وتسلم الجائزة نيابة عن الناقلة، تييري أوكوك، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة أوروبا والأمريكيتين، وذلك حفل تسليم الجوائز الذي أقيم أمس في قصر كنسينغتون في لندن، بحضور حشد من كبار الضيوف والمدعوين والعاملين في صناعة السفر.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "نحن سعداء بهذا التكريم، ونود أن نشكر عملائنا المخلصين على ثقتهم في خدماتنا وتجاربنا. تهدف استثماراتنا في المنتجات والخدمات، وفي موظفينا، وفي التدريب والتكنولوجيا، إلى الارتقاء بتجربة السفر في كل خطوة من الرحلة حتى يتمكن عملاؤنا من السفر بـ"تميّز دائم"، وسنعمل دائماً على رفع مستوى رضاهم".

وأضاف: "يضمن برنامجنا لتحديث الطائرات بالكامل، والذي تصل قيمته عدة مليارات من الدولارات، حصول أكثر من 200 طائرة على تصميمات داخلية جديدة بالكامل من شأنها أن تعزز تجربة طيران الإمارات إلى مستويات أعلى، فيما نواصل المضي قدماً بوتيرة سريعة لتقديم أفضل التجارب في السفر الجوي الدولي".

تواصل طيران الإمارات الاستثمار في المنتجات المبتكرة وتطبيق التقنيات المتقدمة وتوسيع شبكتها لجعل تجربة السفر أكثر سلاسة للعملاء.

وفي العام الماضي، أطلقت الناقلة 8 طائرات تم تجديدها بالكامل مع تصميمات داخلية جديدة (3 طائرات إيرباص A380، و5 طائرات بوينج 777) كجزء من برنامجها لتحديث الطائرات الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار؛ كما استثمرت 11 مليون دولار لافتتاح صالات جديدة للعملاء المتميزين في مطاري لندن ستانستيد وجدة، فضلاً عن تجديد الصالة الحالية في مطار باريس شارل ديغول؛ وافتتحت متاجر للسفر في هونج كونج وطوكيو ولندن وباريس.

كما وسعت طيران الإمارات شبكتها العالمية مع استئناف خدماتها إلى بنوم بنه في كمبوديا عبر سنغافورة، وأعلنت عن مسارات جديدة إلى بوغوتا عبر ميامي، ومدغشقر عبر سيشل.

وأعلنت الشركة مؤخراً عن تسجيل أفضل نتائج مالية نصفية على الإطلاق، حيث نقلت 26.9 مليون مسافر عبر شبكتها الواسعة التي تضم أكثر من 148 وجهة خلال الفترة بين 1 أبريل (نيسان) و30 سبتمبر (أيلول) 2024.

كما حصدت طيران الإمارات مؤخراً جائزة APEX World Class Airlines 2025 لتقديمها خدمة عملاء متميزة، ولعرضها أعلى المعايير العالمية للسلامة والرفاهية والاستدامة وتجربة السفر.

وفازت طيران الإمارات في الشهر الماضي بجائزة "أفضل ناقلة جوية دولية" ضمن جوائز السفر الجوي التي تقدمها مجلة "فوربس ترافيل جايد"، إلى جانب أربع جوائز أخرى بما في ذلك "أفضل برنامج للوجبات في الأجواء" و"أفضل درجة أولى" و"أفضل صالون جوي" و"أفضل صالة للناقلات الدولية" (صالة الدرجة الأولى في مطار دبي الدولي).

وتشغّل طيران الإمارات أكبر أسطول في العالم من الطائرات عريضة البدن من طرازي البوينج 777 والإيرباص A380، وتوفر مقصورات واسعة ومزايا مميزة على متن الطائرة مثل الشاور سبا والصالون الجوي.

كما يستمتع العملاء بالضيافة الراقية في الأجواء والتي يقدمها طاقم طيران الإمارات متعدد الجنسيات، وأشهى المأكولات، ونظام الترفيه الجوي الحائز جوائز ice، والذي يوفر ما يصل إلى 6500 قناة من أفضل الأفلام والبرامج التلفزيونية والبودكاست والمزيد.

وحصل نظام طيران الإمارات للترفيه على متن الطائرة في وقت سابق من هذا الأسبوع على جائزة "أفضل نظام ترفيه جوي" ضمن جوائز بيزنس ترافيلر 2024. وأطلقت الناقلة مؤخراً تعاوناً جديداً مع سبوتيفاي، خدمة البث الصوتي الأكثر شهرة في العالم، لتزويد العملاء بمجموعة واسعة من حلقات البودكاست وقوائم التشغيل على متن الطائرة.