74.7 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي خلال 10 أشهر

رسخ سوق دبي المالي جاذبيته الاستثمارية مضيفاً نحو 74.7 ألف حساب جديد، خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، بفضل تنوع الخيارات الاستثمارية، ومكاسب الشركات والمؤسسات القوية، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأضافت شركات الوساطة في سوق دبي 74 ألفاً و687 حساباً جديداً للمستثمرين من أول يناير حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 84 ألفاً و823 حساباً خلال الفترة نفسها من عام 2024.

ووفق رصد لـ«البيان»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 6889 حساباً في يناير، و6846 حساباً في فبراير، و5923 حساباً في مارس، و7384 حساباً في أبريل، و10745 حساباً في مايو، و6589 حساباً في يونيو، و7542 حساباً في يوليو، و6475 حساباً في أغسطس، و9441 حساباً في سبتمبر، و6853 حساباً في أكتوبر الماضي.

واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة، خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، بواقع 31358 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 11418 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 10046 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 7316 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 4115 حساباً، و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 3271 حساباً، يليه «الدولية للأوراق المالية» 2912 حساباً.

في سياق متصل، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 27 شركة حالياً، نحو 5.64 ملايين صفقة خلال 10 أشهر، على نحو 106.5 مليارات سهم بقيمة ناهزت 297.2 مليار درهم.





