مركز دبي المالي العالمي يسدد صكوكاًبـ 700 مليون دولار في موعدها

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن السداد الكامل لصكوك مستحقة بقيمة 700 مليون دولار في الموعد المحدد، بما يمثل إنجازاً مهماً في تنفيذ استراتيجيته للتمويل المستدام، وانطلاقاً من التزامه الكامل بانتهاج الإدارة المالية المسؤولة.

ويأتي سداد الصكوك تأكيداً على القوة المالية لمركز دبي المالي العالمي، ونتيجة لاعتماده سياسات مالية مسؤولة، تعزز كفاءة محفظة الديون والتمويلات لديه. وتعمل هذه السياسات المالية على خفض تكاليف الاقتراض، وتخفيف مخاطر إعادة التمويل، والتركيز على تحقيق السيولة النقدية من الأنشطة الأساسية، وضمان الاستقرار المالي على الأمدين المتوسط والطويل.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يمثل سداد مركز دبي المالي العالمي لكامل الصكوك التي أصدرها في عام 2014 في الموعد المحدد لاستحقاقها انعكاساً لقوة منظومتنا المالية، فعلى مدى السنوات العشر الماضية ركزت سياستنا المالية في أولوياتها على دعم خطط الاستثمار في البنية التحتية التجارية عالية الجودة، ما أسهم في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي مركزاً مفضلاً للأعمال والتمويل في المنطقة.

وما زلنا نواصل تطوير عروضنا العقارية، لتلبية مستويات الطلب المرتفعة من قبل الشركات والمؤسسات التي تسعى إلى تأسيس أو تعزيز حضورها في الإمارة».

وقد تولت شركة «مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات المحدودة» مسؤولية إصدار الصكوك، بهدف تمويل خطط توسعة المركز، من خلال البنية التحتية العقارية وتطوير وجهته الجديدة للتجزئة «جيت أفينيو». وحافظ مركز دبي المالي العالمي على تحقيق الإنفاق الرشيد على جميع مشاريعه وتطويراته الجديدة، وقام بتعزيز وتنويع مصادر إيراداته، وتحسين استخدام الأدوات المالية.