818.1 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي بالربع الثالث

حققت مجموعة البنك العربي نتائج مالية قوية بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مدعومة بنمو مستدام في مختلف القطاعات البنكية التي تعمل بها. حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 818.1 مليون دولار، بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 748.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة بلغت 9.3 % مدفوعةً بزيادة النشاط في الأعمال المصرفية الأساسية وتوسيع قاعدة العملاء في الأسواق الرئيسية للمجموعة.

وارتفعت أصول المجموعة لتصل الى 76.8 مليار دولار في نهاية الربع الثالث 2025 بنسبة نمو بلغت 8.9% مقارنة بالربع الثالث من العام السابق، في حين بلغ صافي محفظة التسهيلات الائتمانية 37 مليار دولار في نهاية الربع الثالث 2025 مقارنة بـ 34.1 مليار دولار بالربع الثالث من العام السابق و بنسبة نمو 8.6%، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8% ولتصل الى 55.8 مليار دولار كما في نهاية الربع الثالث 2025 مقارنة بـ 51.9 مليار دولار بالربع الثالث من العام السابق، الأمر الذي يعكس ثقة العملاء المتزايدة في مجموعة البنك العربي والخدمات المتميزة التي تقدمها.

وقال صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي، إن الأداء القوي الذي حققته المجموعة بنهاية الربع الثالث 2025 يجسد التزام مجموعة البنك العربي الراسخ بتنفيذ استراتيجيتها بعيدة المدى، والتي ترتكز على تحقيق نمو مستدام وتعزيز الكفاءة في إدارة السيولة ورأس المال والمخاطر. وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس قدرة مجموعة البنك العربي على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتجاوز التحديات، مع الاستمرار في تقديم حلول وخدمات مصرفية متطورة تلبي تطلعات واحتياجات العملاء في مختلف الأسواق والظروف التشغيلية.

واستكمالا لاستراتيجية البنك بالتوسع والنمو، أشار الى ان مجموعة البنك العربي باشرت العمل بالسوق العراقي من خلال -المصرف العربي العراق- منذ بداية العام الحالي والذي يقدم الحلول والخدمات المصرفية لعملائه من خلال فروعه العاملة بالعراق، بالإضافة الى تنفيذ استراتيجيتها الرامية الى تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة من خلال اندماج «بنك غونيه» - المملوك من البنك العربي سويسرا- مع بنك "ONE السويسري.