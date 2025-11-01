لورد بريطاني يختار دبي للعيش بدلاً من لندن

أعلن اللورد ستيفن كارتر، الوزير السابق في حكومة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، غوردون براون، عن مغادرته المملكة المتحدة، والانتقال إلى دبي، بحسب الفايننشال تايمز والتليجراف.

ويعد اللورد ستيفن كارتر واحداً من نحو ستة من كبار المديرين التنفيذيين في إنفورما الذين انتقلوا إلى مكاتب أخرى تابعة للشركة في الخارج خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

وتقاعد كارتر من مجلس اللوردات ليتمكن من إدارة شركة البيانات والفعاليات المدرجة ضمن مؤشر فوتسي 100 من واحدة من أسرع مناطق نموها.

ومن بين المغادرين أيضاً باتريك مارتيل، المدير التنفيذي للعمليات، الذي انتقل إلى نيويورك، وغاري نوجنت، رئيس وحدة TechTarget التابعة لإنفورما، الذي انتقل إلى بوسطن.

كان كارتر أول رئيس تنفيذي لهيئة تنظيم الإعلام البريطانية Ofcom، وقد تولى قيادة إنفورما منذ عام 2013.