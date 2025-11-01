مبيعات سوق دبي الحرة الشهرية تحلق إلى مستويات قياسية بـ805.6 ملايين درهم في أكتوبر

أعلنت سوق دبي الحرة عن استمرار تحقيق مبيعاتها الشهرية مستويات قياسية مع تسجيلها أرقاماً غير مسبوقة في أكتوبر بلغت 805.6 ملايين درهم (220.7 مليون دولار أمريكي)، وذلك قبل شهرين من إسدال الستار على موسم 2025، حيث واصلت السوق الحفاظ على زخم نموها المطّرد في ثمانية من أصل عشرة أشهر، ليحلّ أكتوبر في المرتبة الأولى بين الأشهر الثمانية التي حققت أرقاماً قياسية في عام 2025، إذ تجاوزت مبيعاته الرقم القياسي السابق المسجّل في أكتوبر 2023، والبالغ 692 مليون درهم (189 مليون دولار أمريكي).

كما سجّل شهر أكتوبر ثالث أعلى مبيعات شهرية في تاريخ سوق دبي الحرة، بعد الرقم القياسي التاريخي البالغ 821.4 مليون درهم (225 مليون دولار أمريكي) والمسجل في ديسمبر 2024.

وفي مؤشر واضح على قوة أداء قطاع التجزئة، سجّلت مبيعات شهر أكتوبر نمواً تجاوز معدل زيادة حركة المسافرين بنسبة بلغت أكثر 10% (من المتوقع أن تصدر مطارات دبي البيانات الرسمية عن عدد المسافرين لشهر أكتوبر في وقت لاحق من هذا الشهر)، بزيادة لافتة وصلت إلى 19.31% مقارنة بشهر أكتوبر 2024.

وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: "أتوجه بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارتنا، على دعمه الدائم لمؤسستنا، كما أشكر فريق عمل سوق دبي الحرة على جهوده وتفانيه في تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من المسافرين وتقديم أرقى خدمات التسوق."

بلغ إجمالي مبيعات سوق دبي الحرة منذ بداية العام حتى تاريخه 6.88 مليارات درهم (1.885 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 8.72%، أو ما يعادل 552 مليون درهم (151 مليون دولار أمريكي) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

حافظت العطور على تصدرها قائمة السلع الأكثر مبيعاً محققة 139.9 مليون درهم (38.3 مليون دولار أمريكي) في أكتوبر، تلتها المشغولات الذهبية في المرتبة الثانية مسجلة 97.2 مليون درهم (26.6 مليون دولار)، مدفوعة بموسم عيد الأضواء (ديوالي) والجاذبية الدائمة للمعدن الثمين كسلعة فاخرة وذات قيمة ثقافية وتقليدية في الوقت ذاته.

كما واصلت السلع الرئيسة الأخرى، ضمن قائمة السلع الأربع الأفضل أداءً، دفع عجلة مبيعات شهر أكتوبر، بما فيها السكاكر والحلويات التي سجلت أعلى مبيعات لها على الإطلاق محققة 78 مليون درهم (21.4 مليون دولار أمريكي)، مدعومة بالنجاح المستمر لمنتج «شوكولاتة دبي»، كما حققت هذه السلعة الفرعية أعلى مبيعات فردية بإجمالي مبيعات وصل إلى 34 مليون درهم (9.3 ملايين دولار أمريكي) بعد بيع 428,000 قطعة، أي ما يعادل 71 طنّاً موزعة على تسع علامات تجارية خلال شهر أكتوبر. كذلك حققت مبيعات التبغ أداءً قوياً، مسجلة 74 مليون درهم (20.3 مليون دولار أمريكي).

سلع متاجر العلامات الفاخرة تتصدر المبيعات

كان لأداء متاجر الأزياء الفاخرة، مثل لويس فويتون وشانيل وديور وغوتشي وكارتييه، أثر ملحوظ في تعزيز مبيعات شهر أكتوبر، حيث قفزت مبيعاتها 43.5% بالمقارنة مع أكتوبر 2024، في نمو لافت يُعزى جزئياً إلى افتتاح متجري لويس فويتون وكارتييه في الصالة (A) في سبتمبر الفائت، وسرعان ما أصبح بوتيك لويس فويتون الثاني، الذي يمتد على مساحة 280 متراً مربعاً، وجهة مفضلة للمسافرين الباحثين عن الأزياء الفاخرة. وفي المقابل، حقق بوتيك كارتييه الثاني، الذي تبلغ مساحته 140 متراً مربعاً، حضوراً لافتاً منذ افتتاحه في أواخر سبتمبر، فيما عكست مبيعات متاجر الأزياء الفاخرة قوة الإنفاق لدى المسافرين الدوليين واستمرار جاذبية العلامات الراقية.

وشهد متجر «REKLAIM» في سوق دبي الحرة، المتخصص في بيع السلع الفاخرة المملوكة سابقاً، صفقات بارزة في أكتوبر بلغت قيمتها الإجمالية 2.2 مليون درهم (605.000 دولار)، شملت بيع ساعة يد فاخرة من نوع «Audemars Piguet» بمبلغ يزيد على 200,000 درهم إماراتي (54,794 دولار أمريكي) في الصالة (A)، بالإضافة إلى بيع حقيبتي يد من نوع «Hermes Birkin» تبلغ قيمة كل منهما أكثر من 120,000 درهم (32,876 دولار أمريكي)، وتم شراؤهما في الصالتين (D) و(طيران الإمارات لركاب الدرجة الأولى) على التوالي، ما يعكس الإقبال القوي على المنتجات الفاخرة المملوكة سابقاً.

وسجلت جميع منافذ سوق دبي الحرة في مختلف المواقع أداءً متميزاً، حيث ارتفعت مبيعات الصالة (A) 27.4%، تلتها الصالة (B) 21.5%، والصالة (C) 21.9%، في حين حققت الصالة (D) زيادة قدرها 11.2%، والمبنى رقم (2) 13.1%. كما سجلت بوابات «القادمون» نموًا لافتاً بلغ 18.3%، رغم المنافسة القوية داخل المطار.

كما لوحظ استمرار الزخم في المبيعات عبر المناطق والأسواق الرئيسة، إذ ارتفعت المبيعات للمسافرين المتجهين إلى إفريقيا، والأمريكيتين، وأوروبا، والشرق الأوسط، والشرق الأقصى، ودول المحيط الهادئ بنسبة تزيد على 20%. وسجلت روسيا زيادة مقدارها 14.2%، بينما قفزت المبيعات إلى إفريقيا 18.5%. أما شبه القارة الهندية فشهدت أدنى معدل نمو بين المناطق، حيث ارتفعت المبيعات 6.62%.

ومع اقتراب السوق الحرة من الاحتفال بالذكرى الـ 42 لتأسيسها في العشرين ديسمبر، تشير جميع التوقعات إلى أن 2025 سيكون عاماً مميزاً آخر في مسيرة السوق الحرة الحافلة بالإنجازات.