1.1 مليار درهم أرباح «تيكوم» في 9 أشهر بنمو 18 %

أعلنت مجموعة تيكوم، التي تملك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية في دبي، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام والربع الثالث المنتهيين في 30 سبتمبر 2025.

وسجلت المجموعة 20% نمواً في الإيرادات على أساس سنوي لتتجاوز 2.1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، في حين ارتفع صافي الأرباح 18% على أساس سنوي ليتخطى 1.1 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع معدلات الإشغال ومتوسط قيمة الإيجار وتحسن الكفاءة التشغيلية والتوسع الاستراتيجي في محفظة الأصول التجارية والصناعية المتميزة لدى المجموعة.

مرونة عالية

وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: «يعكس الأداء المالي والتشغيلي القوي الذي حققته المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 قدرتها على الاستفادة من ظروف السوق المواتية ومواكبة التغيرات بمرونة عالية، في ظل مواصلة تركيزها على تحقيق قيمة مضافة لعملائها.

ويعزى النمو الملحوظ الذي حققته المجموعة خلال الفترة السابقة إلى خطتها الاستراتيجية للتوسع بقيمة 4.3 مليارات درهم منذ العام الماضي والطلب المرتفع على أصولنا التجارية والصناعية المتميزة، بينما تواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة الوجهة الأولى عالمياً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة».

وأضاف: «يعكس أداء مجموعة تيكوم دورها المحوري في تعزيز تنافسية قطاع الأعمال بدبي وقدرتها المتنامية على جذب المستثمرين من أنحاء العالم، بينما تواصل خططنا المستقبلية الطموحة الإسهام في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين».

وسجلت إيرادات المجموعة نمواً 20% على أساس سنوي لتتجاوز 2.1 مليار درهم، مدفوعة بعمليات الاستحواذ ومعدلات الإشغال المرتفعة ضمن كل قطاعات أعمالها، فضلاً عن ارتفاع متوسط قيمة الإيجار.

وارتفعت نسبة إشغال الأصول التجارية والصناعية ضمن محفظة المجموعة 2% على أساس سنوي إلى 96%، في حين ارتفعت نسبة إشغال الأراضي 8% على أساس سنوي إلى 98%، بما يعكس الطلب القوي على أصول محفظة المجموعة النوعية، بما في ذلك المساحات المكتبية من فئة الدرجة الأولى ومرافق التخزين والخدمات اللوجستية والأراضي الصناعية المخصصة للتأجير، في ظل نجاح دبي في جذب المزيد من المستثمرين من حول العالم.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 20% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار درهم مع هامش ربح 79%، مدفوعاً بتحسن في الإيرادات وخفض التكاليف بما يعكس قدرة المجموعة على مواصلة تحقيق النمو المستدام في كل قطاعات أعمالها.

وارتفع صافي الأرباح 18% على أساس سنوي ليتخطى 1.1 مليار درهم، مدفوعاً بتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة رأس المال في كل قطاعات أعمال المجموعة. وسجلت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية نمواً 16% على أساس سنوي لتصل إلى 1.5 مليار درهم إماراتي، مدفوعة بتحسن أداء الأصول المدرة للدخل والتحسن المستمر في الإيرادات وعمليات التحصيل.

الربع الثالث

وسجلت الإيرادات نمواً 19% على أساس سنوي إلى 724 مليون درهم في الربع الثالث من 2025، حيث تواصل المجموعة الاستفادة من الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات وإمارة دبي والطلب المتزايد على الأصول التجارية والصناعية والأراضي عالية الجودة.

وسجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً 13% على أساس سنوي لتصل إلى 563 مليون درهم وبلغ هامش الربح 78%، بما يعكس نمواً قوياً في الإيرادات.

وارتفع صافي الأرباح 10% على أساس سنوي إلى 373 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2025، مدعوماً بنمو قوي في الإيرادات والإدارة المالية الحكيمة.

الاستثمارات الاستراتيجية

وأعلنت مجموعة تيكوم في أغسطس 2025 عن استثمار 1.6 مليار درهم للاستحواذ على 138 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تبلغ 33 مليون قدم مربع في مدينة دبي الصناعية، تلبية للطلب القوي والمتنامي في القطاع الصناعي.

ويسهم التوسع الاستراتيجي في نمو محفظة الأراضي التابعة لمجموعة تيكوم لتتجاوز مساحتها الإجمالية 209 ملايين قدم مربع، بما يسهم في ترسيخ مكانة مدينة دبي الصناعية الرائدة وجهة مفضلة لشركات التصنيع والخدمات اللوجستية .

وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائها القائمين والجدد، في ظل الطلب المتزايد الذي يشهده القطاع الصناعي في دولة الإمارات ودبي، بفضل الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرائدة بما فيها استراتيجية «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات» وأجندة دبي الاقتصادية D33.

وترفع صفقة الاستحواذ على أراضٍ جديدة في مدينة دبي الصناعية خلال الربع الثالث من 2025 القيمة الإجمالية لاستثمارات مجموعة تيكوم إلى 4.3 مليارات درهم إماراتي منذ العام الماضي، بما يؤكد نجاح خطتها الاستراتيجية الرامية إلى إيجاد المزيد من الفرص لمواصلة النمو وضمان تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

الأرباح النقدية

وحرصاً منها على تحقيق أفضل عوائد ممكنة للمساهمين، أعلنت مجموعة تيكوم عن إتمام توزيع الأرباح النقدية وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة، وذلك عبر القيام بالدفعة الأخيرة من التوزيعات بقيمة 400 مليون درهم عن النصف الأول من العام 2025.

وتأتي التوزيعات النهائية لتؤكد نجاح المجموعة في توزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 2.4 مليار درهم خلال السنوات الثلاث الماضية، بما يتماشى مع خطتها لتوزيع 800 مليون درهم سنوياً منذ إدراج أسهم المجموعة في سوق دبي المالي عام 2022.

16 %

نمو التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية إلى 1.5 مليار

96 %

إشغال الأصول التجارية والصناعية ضمن محفظة المجموعة

عبدالله بالهول:

أداء المجموعة يعكس دورها في تعزيز تنافسية قطاع الأعمال بدبي وجذب المستثمرين من أنحاء العالم