الإمارات وجهة الفعاليات العالمية خلال نوفمبر

تشهد دولة الإمارات طوال شهر نوفمبر 2025، باقة كبيرة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية والصحية والعلمية والرياضية والثقافية ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة.

وترسخ الأحداث والفعاليات، التي ستستضيفها الإمارات مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والابتكار في المجالات كافة، كما تجسد دورها المؤثر في رسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية على صعيد المنطقة والعالم. ويعد «مهرجان الشيخ زايد» من أبرز الفعاليات الثقافية والتراثية التي تشهدها الإمارات بداية من 1 نوفمبر 2025 وحتى 22 مارس 2026 في منطقة الوثبة بأبوظبي.

وتُعقد فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2025»، أكبر حدث عالمي في قطاع الطاقة، خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل في مركز «أدنيك» أبوظبي. وتنطلق فعاليات المؤتمر الكشفي العربي الحادي والثلاثين، ومنتدى الشباب الكشفي العربي السادس، في أبوظبي من 9 إلى 21 نوفمبر 2025.

وينظم مركز أبوظبي للغة العربية، من 24 إلى 30 نوفمبر المقبل، الدورة الرابعة من «مهرجان العين للكتاب» في استاد هزاع بن زايد «العين سكوير»، وعدد من أبرز المواقع الثقافية في مدينة العين.

وتستضيف دبي المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025»، من 11 وحتى 17 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، والذي سيشهد مشاركة 4500 من المتخصصين

وتسلط فعاليات النسخة الـ19 من معرض دبي للطيران، التي تُعقد من 17 إلى 21 نوفمبر 2025، الضوء على أحدث التطورات في مجالات الاستدامة والابتكار المعزز بالذكاء الاصطناعي والنقل المتقدم واستكشاف الفضاء وتطوير الجيل التالي من المواهب.

وتجمع نسخة هذا العام من المعرض ما يزيد على 1,500 من أبرز شركات الفضاء والدفاع حول العالم، مع توقعات باستضافة 148 ألف زائر. وتشهد الدورة الـ46 من «الخمسة الكبار»، التي تستضيفها دبي من 24 إلى 27 نوفمبر المقبل، مشاركة أكثر من 2,800 جهة عارضة.

وما يزيد على 8,500 أخصائي من مختلف جوانب سلسلة القيمة في قطاع البناء والتطوير الحضري. وتجمع النسخة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب من 5 حتى 16 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة. وتنطلق 19 الجاري، فعاليات «قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2025» التي تستقطب أكثر من 15 راعياً وشريكاً، و40 عارضاً.