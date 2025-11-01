«الفجيرة الوطني» و«ستور آي تي» تدعمان حلول تمويل قنوات التكنولوجيا

أعلن بنك الفجيرة الوطني وشركة ستور آي تي، أمس، عن تحالف استراتيجي لتقديم حلول تمويل مخصصة لقنوات توزيع التكنولوجيا لعملاء القطاع التقني في أنحاء الإمارات، وذلك من خلال الجمع بين شبكة شركاء StorIT الواسعة وانتشارها في السوق، وخبرة بنك الفجيرة الوطني المتخصصة في تمويل التكنولوجيا.

وبموجب الشراكة، سيقوم بنك الفجيرة الوطني وStorIT بتصميم برامج تمويل مخصصة لتلبية احتياجات متكاملي الأنظمة، والموزعين، والمستخدمين النهائيين من المؤسسات.وقال ريحان علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الفجيرة الوطني: «يعد مبتكرو التكنولوجيا وشركاء القنوات في طليعة الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات.

ومن خلال تحالفنا مع StorIT Distribution، نقدم التمويل المناسب لمساعدة الشركات على تنفيذ مشاريعها بثقة وتسريع الابتكار». وقال سورين فيداناثان، الرئيس التنفيذي لشركة StorIT Distribution:

«إن القدرة على تقديم حلول تمويل تجاري ومشاريع مخصصة، بالشراكة مع بنك الفجيرة الوطني، تفتح فرصاً ذات قيمة كبيرة لنظام شركائنا الواسع من الموزعين. إن تغطية البنك الفريدة التي تركز على القطاع، والتزامه بتمكين قطاع التكنولوجيا، يكملان تماماً جهود StorIT المستمرة لتمكين موزعيها».