«أبوظبي الإسلامي» يفوز بـ«أفضل عرض لإدارة الثروات الموافقة للشريعة»

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي، جائزة «أفضل عرض لإدارة الثروات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية» خلال حفل جوائز التميز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025 الذي تنظمه MEED، ما يؤكد مكانته الريادية في تقديم حلول مالية مبتكرة وأخلاقية على مستوى المنطقة.

ويأتي التكريم تقديراً لالتزام المصرف بتقديم خدمات متخصصة في إدارة الثروات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتلبي الاحتياجات المتنامية للأفراد والعائلات من أصحاب الملاءة المالية العالية.

وتتميز منصة الصكوك الجزئية من مصرف أبوظبي الإسلامي بمجموعة متكاملة من المنتجات الاستثمارية الإسلامية، والخدمات الاستشارية الشاملة، والحرص على الحفاظ على الثروات بما يتماشى مع مبادئ الشريعة.

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد: «نفخر بهذا التكريم من جوائز ميد، والذي يُعدّ شهادة على التزامنا المستمر بالتميّز في مجال التمويل الإسلامي.

لقد صمّمنا حلولنا لإدارة الثروات بعناية لتمنح متعاملينا استراتيجيات مالية مبتكرة، أخلاقية، وشخصية تتناغم مع قيمهم وأهدافهم المستقبلية». وتجمع منصة الصكوك الجزئية بين الأدوات الرقمية المتقدمة والخبرة العميقة في الشريعة الإسلامية، مما يمنح المتعاملين تجربة سلسة في الوصول إلى الفرص الاستثمارية، وتخطيط التركات، وخدمات المكاتب العائلية.