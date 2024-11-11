«الإمارات للتنمية»: ملتزمون بدعم تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي الوطني

اختتم مصرف الإمارات للتنمية، مشاركته في النسخة العاشرة من معرض جلفود للتصنيع 2024، حيث استعرض رؤيته الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات والتزامه بدعم مصنعي الأغذية المحليين.

وأتاح المعرض الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم إنتاج الأغذية والمشروبات باستخدام التقنيات المتقدمة، للمصرف منصة مهمة لعرض حلوله التمويلية المبتكرة لدعم الشركات العاملة في قطاع تصنيع الأغذية، وجهوده ومبادراته المتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وأولويات التنمية المستدامة.

وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يشكّل جلفود للتصنيع منصة مهمة لدعم قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات من خلال الحلول التكنولوجية المتقدمة، الأمر الذي يُظهر التزام دولة الإمارات ببناء منظومة غذائية مرنة ومبتكرة ومستدامة».

وأضاف «انطلاقاً من إدراكنا للدور المحوري الذي يلعبه قطاع تصنيع الأغذية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والتنويع الاقتصادي، نلتزم في مصرف الإمارات للتنمية بتمكين الشركات على امتداد سلسلة القيمة الغذائية - من المزارع حتى منشآت التصنيع – عبر توفير حلول تمويلية مخصصة تدعم تبني التقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي».

وتابع قائلاً:«وفر معرض جلفود للتصنيع فرصة مهمة للتعاون لتعزيز تحول أنظمتنا الغذائية وضمان تحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، كما يتيح المعرض اجتذاب المستثمرين العالميين للاستثمار في سوق الأمن الغذائي المتنامي في دولة الإمارات».

ويقدم المصرف مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية المخصصة لدعم قطاع الأمن الغذائي، ومنها برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية الذي يوفر شروطاً مواتية وفترات سداد مريحة لدعم الاستثمارات في التقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة وتوسيع القدرات الإنتاجية، وتهدف هذه الحلول إلى تعزيز الإنتاج المحلي، والحد من الاعتماد على الواردات، وإنشاء نظام غذائي مرن ومستدام.

وشهد جناح مصرف الإمارات للتنمية في معرض جلفود للتصنيع إقبالاً واسعاً من الزوار لاستكشاف حلول التمويل وفرص التعاون التي يقدمها المصرف لتعزيز أجندة الأمن الغذائي الوطني.

واستعرض المصرف منتجاته التمويلية المتخصصة لتحفيز نمو الشركات العاملة في قطاع تصنيع الأغذية، كما أظهر كذلك التزامه الراسخ بتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لتصنيع الأغذية، والمساهمة في الجهود الشاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

وبحلول 2026، يهدف المصرف لتقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم القطاعات الخمسة ذات الأولوية وهي الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، ويعكس ذلك التزام المصرف بدفع عجلة النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.