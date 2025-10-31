مدينة إكسبو دبي تعين شركة المقاولات الهندسية مقاولاً رئيسياً لمشروع سدر رزيدنسز

أعلنت مدينة إكسبو دبي عن تعيين شركة المقاولات الهندسية (ECC) مقاولاً رئيسياً لمشروع سدر ريزيدنسز، المشروع السكني الفاخر المقرر إنجازه في عام 2027.

يتكون مشروع سدر ريزيدنسز من ثلاثة أبراج سكنية متصلة - برجان بارتفاع 15 طابقاً وبرج بارتفاع 13 طابقاً - ويضم 421 شقة وشققاً علوية (لوفت) ومساكن تاون هاوس، تتراوح مساحاتها بين غرفة نوم واحدة وأربع غرف نوم. ويشكل هذا المشروع جزءاً من محفظة مشاريع مدينة إكسبو دبي السكنية المتنامية، والتي تشمل إكسبو فالي، ومانغروف ريزيدنسز، وسكاي ريزيدنسز، والواحة ريزيدنسز.

وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير العقاري والتسليم في مدينة إكسبو دبي: "يجسد مشروع سدر ريزيدنسز جوهر رؤيتنا لمدينة مستدامة ومترابطة. وتضمن شراكتنا مع شركة محلية موثوقة مثل شركة المقاولات الهندسية أعلى معايير الجودة والتسليم في إطار سعينا المتواصل لبناء مدينة المستقبل."

وأكد نضال حسون، المدير العام لشركة المقاولات الهندسية: "نحن متحمسون للغاية للعمل على تنفيذ مشروع سدر ريزيدنسز. يمزج هذا المشروع بين التصميم الذكي والواعي بيئيًا وراحة الحي الحضري المصمم للمشاة، ونفخر بتقديم مشروع يُجسّد التميز والتصميم الحضري القائم على رؤية فريدة."

يُرسي مشروع سدر ريزيدنسز في مدينة إكسبو دبي معايير جديدة للحياة الحضرية بفضل تصميمه العصري، وأسلوب الحياة المستدام، ووسائل الراحة المتمحورة حول المجتمع. تتميز مدينة إكسبو بموقعها الاستراتيجي بين دبي وأبوظبي، وقربها من مطار آل مكتوم الدولي، وميناء جبل علي، ومركز دبي للمعارض. كما تُعدّ محورًا أساسيًا في خطة دبي الحضرية الكبرى 2040، التي تُعزز أجندة دبي الاقتصادية (D33).