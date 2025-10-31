الإمارات للشحن الجوي تضيف بانكوك إلى شبكة وجهاتها

أعلنت الإمارات للشحن الجوي عن تشغيل رحلة شحن أسبوعية جديدة إلى مطار سوفارنابومي في بانكوك، في خطوة تعزز توسع شبكة عملياتها الواسعة عبر شرق وجنوب شرق آسيا، وتعد هذه الإضافة الجديدة جزءاً من جهود الناقلة لتوسيع حضورها في واحدة من أكثر مناطق العالم نشاطاً في حركة التجارة، وتتيح لعملائها في المنطقة مرونة أكبر في نقل بضائعهم إلى مختلف أنحاء العالم عبر دبي.

وتسير الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن في أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، رحلاتها المخصصة إلى 43 وجهة عالمية ضمن شبكتها، منها 11 وجهة في شرق وجنوب شرق آسيا.

وانطلاقاً من رؤية الحكومة التايلاندية الاقتصادية طويلة الأمد «تايلاند 4.0»، التي تركز على الابتكار والتحول نحو الصناعات المتقدمة، تواصل تايلاند ترسيخ مكانتها دولة رائدة عالمياً في القطاعات التقنية الحديثة مثل صناعة السيارات المتطورة، والإلكترونيات الذكية، والمعدات الطبية والتقنيات الحيوية، والروبوتات.

وبفضل محفظتها المتخصصة من حلول الشحن، وأسطولها المكون بالكامل من طائرات عريضة البدن، وشبكتها العالمية المتكاملة، تمتلك الإمارات للشحن الجوي الإمكانات المثالية لدعم حركة تصدير المنتجات التقنية الحساسة من تايلاند، إلى جانب المنسوجات والفواكه وغيرها من السلع.

تزايد الطلب

وقال بدر عباس، نائب نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: «تُعد عملياتنا في شرق وجنوب شرق آسيا من بين الأوسع على مستوى شبكتنا العالمية، سواء من حيث عدد الرحلات أو طائرات الشحن أو السعة التشغيلية المتاحة، ومع ذلك، فإن الطلب في تزايد مستمر، ما يجعل من هذه المنطقة الركيزة الأساسية لتوسعنا خلال عام 2026 وما بعده».

وأضاف: «أسواق مثل تايلاند وفيتنام أصبحت اليوم المحرك الجديد للتجارة العالمية، بما تمتلكه من قدرات تصنيع متقدمة واقتصادات رقمية متنامية وبنى تحتية لوجستية عالمية المستوى، ونحن ملتزمون بدعم هذا النمو عبر توفير خدمات شحن سريعة وموثوقة وفعالة تربط المنطقة بالعالم».

واستجابة للطلب المرتفع على خدمات الشحن، زادت الإمارات للشحن الجوي عدد رحلاتها من وإلى هانوي إلى أربع رحلات أسبوعياً، وتتصل ثلاث من هذه الرحلات مباشرة مع مطار آل مكتوم الدولي في دبي، فيما تربط الرحلة الرابعة بين دبي وتايبيه وهانوي، لتوفير ربط مباشر وسلس لعملاء الناقلة في فيتنام.

مواسم الذروة

كما أطلقت الناقلة رحلة شحن سادسة أسبوعياً إلى مدينة جوانغتشو الصينية، لتلبية الطلب القوي على نقل المنتجات التقنية الاستهلاكية والأجهزة الإلكترونية وشحنات التجارة الإلكترونية من البر الرئيسي الصيني، ولضمان استقرار السعة التشغيلية خلال فترات الذروة والمواسم التجارية، تواصل الإمارات للشحن الجوي تسيير رحلات شحن إضافية مرنة عبر المنطقة عند الحاجة.

وعلى مدى الثلاثين عاماً الماضية عملت الإمارات للشحن الجوي على توسيع عملياتها في شرق وجنوب شرق آسيا بشكل استراتيجي ومدروس، لتخدم اليوم 25 وجهة عبر 45 رحلة شحن مجدولة و13 رحلة مستأجرة و315 رحلة ركاب أسبوعياً، ما يوفر سعة شحن إجمالية تصل إلى 21 ألف طن.