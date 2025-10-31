دبي تستعرض ريادتها العالمية في السياحة في سوق السفر العالمي بلندن





تشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في معرض سوق السفر العالمي الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 4 حتى 6 نوفمبر 2025، حيث تستعرض المقومات التي تتمتع بها الإمارة، وكذلك العروض التي تقدمها باعتبارها إحدى أبرز الوجهات السياحية في العالم، وهو ما يؤكد التزام المدينة المتواصل بتعزيز حضورها العالمي، والتعاون مع الشركاء في القطاع، وترسيخ دورها الرائد في تحديد ملامح مستقبل قطاع السياحة.

وتأتي هذه المشاركة تماشياً مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، حيث سيتم تسليط الضوء على دور قطاعي السياحة والضيافة في دفع عجلة الابتكار، وجذب الاستثمارات، ودعم مبادرات الاستدامة في المدينة. ويضم جناح دبي في المعرض هذا العام 71 من الشركاء الرئيسيين والجهات المعنية، مقارنة بـ 62 جهة مشاركة في عام 2024، يمثلون نخبة من شركات الطيران، والفنادق، ومناطق الجذب السياحي، وشركات إدارة الوجهات، والتي تشكل جزءاً من منظومة السياحة المتميزة في دبي.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تجسّد مشاركتنا هذا العام مع شركائنا في معرض سوق السفر العالمي في لندن، التزام دبي بتقديم نموذج سياحي مرن ومستدام، يقوم على تعزيز التعاون والابتكار وتوفير الفرص المشتركة. كما تسلط الضوء على قوة منظومة السياحة في دبي، والشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص التي تعزز نجاح القطاع في الإمارة».

وأضاف: «نتطلع إلى عقد شراكات جديدة مع شركاء دوليين، وتسليط الضوء على العروض المتنوعة التي تقدمها دبي أمام جمهور جديد وأسواق رئيسية مهمة، وذلك في إطار مساعينا لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. فإلى جانب لقاء المسؤولين والخبراء في هذا القطاع الحيوي في المعرض، نواصل وضع معايير التميز في المشهد السياحي العالمي، واستكشاف التوجهات الجديدة التي تحدد ملامح مستقبل السفر، وهو ما يسهم في تحقيق النمو المستدام، ويضمن في الوقت ذاته تلبية تطلّعات سكان وزوار المدينة».

الشركاء

وتستعرض دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي التجارب السياحية المتنوعة في الإمارة، إلى جانب 71 من الجهات العارضة وشركاء القطاع، بما فيهم: طيران الإمارات، ودي بي وورلد، وفلاي دبي، ودبي القابضة للترفيه، ومدينة إكسبو دبي، ومتحف المستقبل، وبلدية دبي، ومجموعة إعمار للترفيه، وديزرت أدفنتشرز للسياحة، وفنادق روڤ.

تُعتبر مشاركة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في معرض سوق السفر العالمي في لندن من المحطات الرئيسية ضمن أجندة الفعاليات الدولية التي تبرز حضور دبي على الساحة العالمية، إلى جانب مجموعة من المعارض الكبرى مثل معرض سوق السفر العربي، الذي تنظمه أيضاً شركة آر إكس جلوبال، ما يسهم في الربط بين أهم الوجهات السياحية في العالم، ويدعم جهود دبي على المدى البعيد في تعزيز العلاقات والثقة وعقد الشراكات وترسيخ حضورها في الأسواق الرئيسية المصدّرة للزوّار إلى دبي.

ويجمع المعرض أكثر من 4,000 جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب صُنّاع القرار والمستثمرين والمبتكرين. وانطلاقاً من أهمية المملكة المتحدة وأيرلندا باعتبارهما من الأسواق الرئيسية المصدرة للزوار إلى دبي، يتيح المعرض التواصل المباشر مع الشركاء التجاريين، بما يضمن حفاظ دبي على مكانتها كوجهة مفضلة للزوار الجدد وأيضا المتكررين.

وقد تمكّنت دبي من استقبال 13.95 مليون زائر دولي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 5 % على أساس سنوي، وهو استمرار لعامين متتاليين من تحقيق الأرقام القياسية في عدد الزوار. وشكّلت منطقة أوروبا الغربية، بما فيها المملكة المتحدة وأيرلندا، ما نسبته 21 % من إجمالي زوار الإمارة الدوليين أي حوالي 2.87 مليون زائر للفترة ذاتها من العام الجاري.