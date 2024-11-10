مشاركة ناجحة لـ«البترول الصينية» بمعرض «أديبك»

سجلت شركة البترول الوطنية الصينية حضوراً ناجحاً في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول في دورته الأربعين (أديبك 2024) والذي أقيم بمركز أبوظبي الدولي للمؤتمرات. وحرصت الشركة على المشاركة في الحدث الضخم على مدار 11 دورة سابقة منذ العام 2014.

وزار السفير الصيني لدى الإمارات تشانغ يي، جناح شركة البترول الوطنية الصينية CNPC بالمعرض. وضم الجناح منطقتين رئيسيتين وهما: منطقة عرض شاملة، ومنطقة عرض مهنية. واستعرض الجناح لأول مرة «بئر بعمق 10 آلاف متر»، وسلط الضوء على الابتكار العلمي والتكنولوجي للشركة واعتمادها على نفسها في مجالات استكشاف وتطوير النفط والغاز والتكرير والطاقة الجديدة.

ونظم جناح الشركة أنشطة تفاعلية ثقافية صينية تقليدية مثل أوبرا تغيير أقنعة الوجه في سيتشوان والمراوح القابلة للطي المرسومة يدوياً، مما جذب الزوار من مختلف الجنسيات للاستمتاع بمشاهدتها والتعرف عليها. كما تم تنظيم مجموعة مؤتمرات استعرضت نخبة من الأوراق البحثية، حيث تم اختيار 15 ورقة بحثية مؤثرة في مجالات تحويل الطاقة وتكنولوجيا الذكاء الرقمي والطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون للمشاركة في المؤتمر.