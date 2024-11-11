نمو اقتصاد دبي يخفض مخصصات البنوك 40.4 %

قلصت بنوك دبي إجمالي مخصصات انخفاض القيمة التي استقطعتها خلال الأشهرالتسعة الأولى من عام 2024، بما يعادل 1.9 مليار درهم، بتراجع 40.4 %، فيما ارتفع صافي أرباحها بنحو 8.3 % إلى 32.5 مليار درهم، بما يعكس قوة القطاع المصرفي بالإمارة، وتحسن الظروف الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية.

وأظهرت القوائم المالية للبنوك الوطنية المدرجة في سوق دبي المالي تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بـ40.4 % لتصل إلى 2.8 مليار درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلتها خلال الفترة نفسها من عام 2023، بنحو 4.7 مليارات درهم.

الإمارات دبي الوطني

حصد بنك الإمارات دبي الوطني النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل أرباحاً صافية بقيمة 19 مليار درهم (شاملة أرباح الإمارات الإسلامي) في 9 شهور بنمو 9 % عن الفترة المقابلة لعام 2023، وبلغت أرباحه قبل الضريبة 22.14 مليار درهم، وزادت الأصول 14 % إلى 956 مليار درهم، وارتفع إجمالي القروض 9 % إلى 493.8 مليار درهم، والودائع 644.8 مليار درهم بنمو 13 %.

وسجل البنك تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال التسعة أشهر الأولى من 2024 بـ10.7 % لتصل إلى 1.34 مليار درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2023، بنحو 1.5 مليار درهم.

بنك المشرق

حقق بنك «المشرق» أرباحاً صافية بلغت 5.8 مليارات درهم عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بينما ارتفعت أرباح البنك قبل الضريبة بنسبة 9 % مسجلاً 6.5 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، على الرغم من ارتفاع قيمة الضريبة المؤسسية بنحو 500 مليون درهم، ويعزى النمو في صافي الأرباح إلى زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 13 % على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، حقق الدخل من غير الفوائد نمواً بنسبة 21 % على أساس سنوي. وخفض البنك قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بـ78.6 % لتصل إلى 73.1 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2023، بنحو 341.3 مليون درهم.

دبي الإسلامي

ارتفع صافي أرباح بنك دبي الإسلامي بعد الضريبة خلال أول 9 أشهر من عام 2024 إلى 5.45 مليارات درهم بنمو 13 %، مقابل 4.8 مليارات درهم في الفترة المقابلة من 2023.

وقلص البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ62.14 % إلى 530 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأول من عام 2024، مقارنة مع 1.4 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2023.

دبي التجاري

أعلن بنك دبي التجاري تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 2.23 مليار درهم في 9 شهور منذ مطلع 2024 بنمو 15 % مقارنة بـ1.93 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام 2023.

وخفض البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ22.5 % إلى 696.6 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مقارنة مع 899.15 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2023.

الإمارات الإسلامي

بلغ صافي أرباح بنك الإمارات الإسلامي نحو 2.5 مليار درهم في 9 شهور بنمو 52 % عن الفترة ذاتها من 2023 بينما بلغت قبل الضريبة 2.745 مليار درهم، وزادت الأصول 21.5 % إلى 106.7 مليارات درهم، وارتفعت القروض بنسبة 28 % إلى 67 مليار درهم، ونمت الودائع 21 % إلى 74 مليار درهم. وسجل البنك تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بـ75 % لتصل إلى 137.35 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2023، بنحو 548.9 مليون درهم.

اقتصاد قوي

قال أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، إن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لدبي نمواً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2024 أسهم في زيادة الطلب على التمويل على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، مما ساعد في تحسين الهوامش الربحية للبنوك.

وأكد أن البنية التحتية الاستراتيجية والمناطق الاقتصادية الخاصة ساعدت في دفع عجلة النمو، حيث نجحت دبي في بناء بيئة جاذبة للأعمال، واستقطبت استثمارات أجنبية ضخمة، ورسّخت مكانتها كمركز عالمي للاستثمار.