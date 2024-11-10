انطلاق فعالية 11.11 على «أمازون الإمارات»



أعلنت «أمازون الإمارات» عن إطلاق عروض هذا العام من فعالية تخفيضات 11.11 السنوية، والتي تقدم للعملاء والمتسوقين في الإمارات خيارات استثنائية للتوفير. وتبدأ الفعالية من 8 نوفمبر

وتستمر حتى 12 نوفمبر، مع فرصة التسوق المبكر لأعضاء برنامج أمازون «برايم» في الدولة ابتداءً من منتصف ليل 7 نوفمبر.

وتوفر تخفيضات 11.11 آلاف العروض على موقع Amazon.ae، والتي تشمل مجموعة واسعة من المنتجات من جميع الفئات، مثل المستلزمات اليومية، والإلكترونيات، وأجهزة أمازون، ومنتجات المنزل، والمطبخ، والأزياء، والتجميل، والمواد الغذائية الطازجة والمستلزمات اليومية، إلى جانب منتجات من أشهر العلامات التجارية المحلية والدولية. وسوف تشمل الفعالية على موقع Amazon.ae عروضاً على منتجات من أمازون الولايات المتحدة، وأمازون المملكة المتحدة، وأمازون ألمانيا، والتي يمكن شراؤها عبر متجر أمازون العالمي.



بهذه المناسبة، قال ستيفانو مارتينيلي، نائب رئيس أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تشكل فعالية تخفيضات 11.11 السنوية انطلاقة قوية لموسم التسوق في نهاية العام، وستكون هذه النسخة من الفعالية مميزة للغاية للعملاء لشراء مستلزماتهم اليومية وتلبية رغباتهم، مع فرص التوفير والقيمة الاستثنائية التي تقدمها لهم. يسرنا أن نقدم لعملائنا في الإمارات على موقع Amazon.ae آلاف العروض المذهلة من أشهر العلامات التجارية، والخصومات الإضافية من خلال شراكاتنا مع المصارف المحلية، بالإضافة إلى مجموعة أوسع من خيارات الدفع المرنة والملائمة مثل خدمة «تسوق الآن وادفع لاحقاً»، والتقسيط من دون فوائد.



وأضاف ستيفانو: «ما زال برنامج أمازون «برايم» الخيار الأمثل للاستفادة من جميع المزايا التي تقدمها أمازون وزيادة فرص التوفير خلال فعالية تخفيضات 11.11، والتي تشمل الوصول الحصري إلى العروض والمواد الغذائية الطازجة والمستلزمات اليومية من «أمازون فرش» وخدمات التوصيل المجانية.