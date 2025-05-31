أبوظبي العالمي يستقطب 10 آلاف مشارك في معرض التوظيف الافتراضي

أعلن أبوظبي العالمي (ADGM) عن تنظيم الدورة الثانية من معرض التوظيف الافتراضي بالتعاون مع منصة التوظيف العالمية الرائدة eFinancialCareers، حيث أكد أبوظبي العالمي (ADGM) التزامه بتعزيز التواصل العالمي واستقطاب أفضل الكفاءات من مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى من المعرض في أكتوبر الماضي.

وشهد المعرض مشاركة 10456 شخصاً من أنحاء العالم، حيث شكل المعرض فرصة لكل الجهات من الشركات والباحثين عن العمل للاستفادة من المنظومة المتكاملة والنشطة لأبوظبي العالمي (ADGM) وتخطي التحديات والعوائق الجغرافية التي ترافق عمليات التوظيف.

وأقيم المعرض 14 مايو 2025 بمشاركة أكثر من 40 جهة ، شملت مؤسسات مالية كبرى وبنوكاً وشركات لإدارة الأصول. وقال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي (ADGM): «يعكس معرض التوظيف الافتراضي مدى التزام أبوظبي العالمي (ADGM) بتعزيز التواصل العالمي واستقطاب الكفاءات».