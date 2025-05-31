«راكز» تختتم بعثة ترويجية في الصين

اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» بعثة عمل ناجحة، شملت عدداً من المدن الصينية، مؤكدة دورها المتنامي في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والصين، تضمنت الزيارة سلسلة لقاءات ثنائية والمشاركة في ملتقى «الإمارات – الصين (سيتشوان) لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري» الذي استضافته سفارة الإمارات في بكين، إلى جانب مشاركة «راكز» الفاعلة ضمن حملة «استثمر في الإمارات» الترويجية التي نظمتها وزارة الاستثمار في الإمارات بمدينة قوانغتشو الصينية.

وشهدت الفعاليات حضوراً لافتاً لعدد من كبار المسؤولين وصُنّاع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين، حيث تم بحث فرص التعاون في قطاعات متعددة تشمل الطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والطاقة النظيفة وغيرها.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: إن الصين تعد سوقاً ذات أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة لنا، ومشاركاتنا المستمرة في مختلف المقاطعات الصينية تأتي ضمن رؤيتنا لبناء شراكات قوية ومستدامة تستشرف المستقبل، وبصفتها منصة تمكينية لمبادرة الحزام والطريق، تمثل «راكز» وجهة موثوقة تتيح للشركات الصينية التأسيس، والابتكار، والتوسع عالمياً.