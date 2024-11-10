«بن غاطي» تضيء أهرامات مصر بإطلاق مشروع «سكاي رايز» بقيمة 5 مليارات درهم

أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي، حفل إطلاق مبيعات المرحلة الثانية لمشروع «سكاي رايز» بقيمة 5 مليارات درهم، أحدث مشروعات «بن غاطي» وذلك في قلب أهرامات الجيزة بجمهورية مصر العربية في حدث هو الأكبر من نوعه.

جاء هذا الحدث الضخم بحضور مميز من الشخصيات المهمة ورجال الأعمال المهتمين بالقطاع العقاري وعدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، بالإضافة إلى أكثر من 2500 مدعو.

وقال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة «بن غاطي»: إن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع (بن غاطي سكاي رايز) من قلب القاهرة، وبجوار الأهرامات هو رسالة تعبر عن تقديرنا العميق واهتمامنا الكبير بالسوق المصري والعملاء المصريين وهم من أعلى الجنسيات ثقة واستثماراً في الشركة عالمياً.

وأضاف بن غاطي: نحن نؤمن أن مصر تمتلك طاقات استثمارية فريدة، ونتطلع لتعزيز هذه الشراكة من خلال مشاريع تلبي تطلعات عملائنا المصريين وتعكس أعلى معايير الفخامة والابتكار.. في (بن غاطي)، نرى أن كل مشروع هو فرصة لتقديم شيء استثنائي يجمع بين الإرث التاريخي والرؤية المستقبلية، ونلتزم بأن نكون دائماً عند مستوى ثقة عملائنا، ونسعى لتقديم تجارب لا تضاهى تعيد تعريف الفخامة.

وكان ضمن الحضور الفنانة نبيلة عبيد، وبشرى، وأحمد العوضي، وهشام عباس، وصبري فواز، وأمير المصري، ومحمد جمعه، وطارق النهري، وأروى جودة، وأحمد جمال سعيد، والإعلاميات هالة سرحان وسمر يسري ولمياء فهمي عبد الحميد ومهندسة الديكور رباب عبد العاطي.

ومن نجوم الرياضة كابتن أحمد حسام ميدو والصقر أحمد حسن، وغيرهم ممن تفاعلوا مع أغاني الجسمي حتى قرب منتصف الليل.

من جانبه أشعل الجسمي، الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة وخصوصاً أغنية «بشرة خير» التي أشعلت المزيد من أجواء البهجة والإثارة وسط تفاعل كبير من الجميع.

ويعتبر مشروع «بن غاطي سكاي رايز» الذي يتجاوز حدود المعمار التقليدي جزءاً من رؤية الشركة لتطوير مشاريع عقارية فخمة ومميزة تعتمد على التصاميم الحديثة والمعايير عالية الجودة، ويحتوي على 3333 وحدة سكنية صممت لتلبية احتياجات العائلات والأفراد، مع واجهات زجاجية عملاقة تمنح إطلالات بانورامية مميزة على أفق دبي، ومرافق فاخرة بأسعار منافسة واستثنائية ما يمثل إضافة مهمة لسوق العقارات في دبي، ويعزز من سمعة الشركة كمطور عقاري يقدم حلولاً مبتكرة تواكب تطلعات المستقبل.

يتميز مشروع «بن غاطي سكاي رايز» بموقعه الاستراتيجي في قلب منطقة الخليج التجاري، أحد أهم المراكز الحيوية في دبي، وقربه من المعالم الرئيسية مثل برج خليفة وقناة دبي المائية، ما يعزز من قيمته ويجعله خياراً مثالياً للباحثين عن الراحة والرفاهية.

وقد تم اختيار موقع الأهرامات لإطلاق المرحلة الثانية من طرح مشروع «بن غاطي سكاي رايز» نظراً لأهمية هذا المعلم التاريخي الذي يعكس العمق الحضاري والتاريخي لمصر، ويجسد الرؤية الرائدة للابتكار المعماري الاستثنائي الذي تسعى إليه الشركة في مشاريعها، لتكون الأهرامات شاهدة على ولادة مشروع يعكس طموح بن غاطي في إعادة تعريف الفخامة والابتكار، كما يبرز قدرة الشركة على ربط الماضي بالمستقبل، ويؤكد على طموحها الكبير في تقديم مشاريع ذات طابع عالمي غير مسبوق.

هذا وسيتواجد فريق مبيعات «بن غاطي» بعد الحفل لمدة 5 أيام في فندق «كمبينسكي التجمع» لتقديم عروض حصرية وخدمات متميزة للعملاء الراغبين في تملك شققهم الخاصة في هذا المشروع.