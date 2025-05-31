عمومية مستخدمي سويفت تدعم التحول الرقمي بالإمارات

عقدت مجموعة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات اجتماع الجمعية العمومية برئاسة جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، رئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات.

وأكدت الجمعية أهمية مبادرات مصرف الإمارات المركزي في المدفوعات من أجل تلبية متطلبات العملاء وتعزيز الثقة بالصناعة المصرفية والمالية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع وتسريع التحول الرقمي وتعزيز مكانة الإمارات الريادية مركزاً مصرفياً ومالياً وتجارياً.

وأشادت الجمعية العمومية بالمبادرات التي تقوم بها اللجنة التوجيهية لمجموعة مستخدمي «سويفت» في دولة الإمارات لمواكبة أحدث التوجهات في القطاع المالي والمصرفي، وتحسين عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن التحويلات المصرفية.

ودعت لأهمية الاستفادة من الخطوات المتطورة التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي، خاصة ما يتعلق بالتطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن بما يعزز حلول دفع مبتكرة وآمنة.

ونوهت بالخطوات التي قامت بها اللجنة التوجيهية في تبني وتوظيف التمويل المفتوح لتطوير المدفوعات، وفقاً لرؤية مصرف الإمارات المركزي، التي تركز على الاستفادة من التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية مع الحرص على توفير الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة لتحفيز الابتكار.

ودعا المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة مستخدمي سويفت إلى الاستفادة من الشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لتسريع رحلة التحول الرقمي، مؤكدين أهمية التمويل المفتوح في تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المصرفي.

وعبروا عن تقديرهم لأعضاء اللجنة التوجيهية لمجموعة مستخدمي «سويفت»، الذين يتميزون بخبرات ومعارف واسعة، لمجهوداتهم في تطوير المدفوعات ودعم القطاع المصرفي والمالي.

وقال جمال صالح: «تشكل المدفوعات عنصراً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في تنشيط التجارة المحلية والدولية. ونواصل جهودنا ومبادراتنا لتوفير حلول دفع مبتكرة، تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات المركزي».

وأشار إلى أهمية دور مجموعة مستخدمي «سويفت» في تبني وتوظيف أحدث حلول الدفع، مؤكداً حرص اتحاد مصارف الإمارات ولجنة مستخدمي سويفت على المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تسعى لمضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.

وأضاف: «تدفعنا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA، التي وقعتها الإمارات مع أكثر من 27 دولة من الشركاء التجاريين، لمضاعفة جهودنا لتحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية».