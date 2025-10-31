مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لأكتوبر يحقق عطاءات بـ 4.57 مليارات درهم

أعلنت وزارة المالية، بصفتها الجهة المُصْدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk»، المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر أكتوبر، بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2025.

وشهد مزاد صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على شريحة الصكوك الجديدة لأجل عامين، المستحقة في أكتوبر 2027، والشريحة المستحقة في مايو 2030، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 4.57 مليارات درهم، ما يعادل نحو 4.2 أضعاف حجم الإصدار، ويعكس هذا الطلب المرتفع، ثقة المستثمرين في قوة قطاع التمويل الإسلامي، ومتانة الاقتصاد الوطني.

ويبرز نجاح المزاد في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق، والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق 3.49 % للشريحة الجديدة لأجل عامين، المستحقة في أكتوبر 2027، و3.65 % للشريحة المستحقة في مايو 2030، وذلك بفارق ضئيل، وصل إلى 7 نقاط أساس عن عوائد سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة، وذلك في وقت الإصدار.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الصكوك مدرجة ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة في ناسداك دبي، ما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.