تعاون بين «الاقتصاد والسياحة» و«دبي للسيليكون» لدعم رواد الأعمال

في إطار الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة وواحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك بمجالات دعم وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين، وتبادل الخبرات والبيانات وتطوير برامج ومبادرات نوعية تسهم في رفع كفاءة الشركات الناشئة وتوسيع حضورها محلياً وعالمياً.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش زيارة لمعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إلى مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، إحدى مبادرات واحة دبي للسيليكون، والذي يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكنولوجيا ومساحات العمل المشتركة، حيث كان في استقباله الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.

ووقع الاتفاقية عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، وبدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون، بحضور بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، الدور البارز الذي تضطلع به واحة دبي للسيليكون في ترسيخ مكانة دبي بوصفها وجهة مثالية لريادة الأعمال والابتكار، مشيراً إلى أن التعاون بين الوزارة والواحة من خلال مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال يعزز من رؤية الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، ويدعم تنافسية بيئة ريادة الأعمال الإماراتية، بما يترجم رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات العاصمة العالمية لرواد الأعمال.

وأشار معاليه إلى أن حملة «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي تشرف عليها الوزارة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات ومجلس الإمارات لريادة الأعمال، تمثل مظلة وطنية شاملة توحد الجهود الحكومية والخاصة لتمكين رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة، وتوفير التشريعات المرنة والحوافز التنافسية التي تتيح لهم الانطلاق بثقة نحو العالمية.

من جانبه أكد الدكتور محمد الزرعوني أن هذا التعاون مع الوزارة يعكس التزام «دييز» من خلال واحة دبي للسيليكون بدعم منظومة ريادة الأعمال في الدولة عبر مبادرات ومشاريع نوعية تتسق مع محاور استراتيجية «دييز» 2026.

وأوضح أن «ديتك» يلعب دوراً محورياً في تمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة قادرة على المنافسة عالمياً، مؤكداً أن التعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة يفتح آفاقاً جديدة لتوسيع نطاق الدعم المتكامل الموجه للمشاريع الريادية الوطنية.

وخلال الزيارة اطلع عبدالله بن طوق على أبرز المبادرات والبرامج التي يحتضنها مركز ديتك، كما تعرف من فريق مركز ديتك على عدد من قصص النجاح والمشاريع الناشئة التي يقودها رواد أعمال إماراتيون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، إلى جانب مبادرة «الحاضنة العقارية للإماراتيين» التي تم تطويرها بالتعاون بين دبي للسيليكون ودائرة الأراضي والأملاك بدبي.

كما التقى معالي عبدالله بن طوق بعدد من رواد الأعمال الإماراتيين في «ديتك».