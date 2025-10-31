مختبر «الموانئ والجمارك» يجري 3300 تحليل بيئي منذ بداية 2025

أعلن المختبر المركزي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن إجراء 3332 تحليلاً بيئياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بهدف فحص كفاءة وسلامة الأنظمة البيئية في المناطق الخاضعة لإشراف المؤسسة، محققاً نسبة نمو بلغت 25.5%مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024.

وأكد المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – «تراخيص»، أن المختبر المركزي قد كثّف جهوده منذ بداية العام بشكل ملحوظ، مواكباً التوسع في متطلبات الرقابة البيئية وجودة الحياة في دبي، حيث نفّذ 750 تحليلاً لانبعاثات المداخن لضمان جودة الهواء المحيط، و32 تحليلاً لقياس مستويات الضوضاء في المناطق الصناعية والسكنية، و33 تحليلاً لتقييم جودة الهواء الداخلي في المنشآت الحيوية.

كما شهدت تحاليل المياه والتحاليل البحرية والبيئية الأخرى ارتفاعاً كبيراً في الطلب، مدفوعاً بتنامي الوعي البيئي واشتراطات الامتثال الصارمة، ما يعكس الدور المحوري للمختبر في تعزيز منظومة الاستدامة البيئية وضمان بيئة أكثر أماناً وصحة في المناطق التابعة للمؤسسة.

وأوضح سالم الحمادي، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة بدائرة «تراخيص»، أن المختبر يغطي حالياً جميع الفحوصات المطلوبة وفق التشريعات المحلية في إمارة دبي، بما يشمل عدة أنواع من التحاليل وتتضمن 23 تحليلاً كيميائياً و13 تحليلاً بيئياً، و11 تحليلاً ميكروبيولوجياً، كما أشار إلى إدخال 7 أجهزة وتقنيات حديثة خلال العام الجاري.