سحوبات مهرجان دبي للتسوق تقدم كل يوم «نيسان» و100 ألف درهم

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، توفر البطاقات الخاصة بـ«سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى» مع قرب انطلاق الدورة الحادية والثلاثين للمهرجان التي ستقام بين 5 ديسمبر المقبل و11 يناير 2026.

وسيشهد السحب الإعلان عن فائز واحد كل يوم بإحدى سيارات نيسان الجديدة، إضافة إلى 100000 درهم نقداً، كما سيحصل فائز محظوظ في اليوم الأخير من المهرجان على 400000 درهم نقداً. ويمكن شراء بطاقات السحب بـ100 درهم من مراكز «تسجيل»، ومحطات وقود إينوك، ومتاجر «زووم»، ومنافذ خدمة أوتوبرو للحصول على فرصتين للربح.

وتشمل الجوائز اليومية سيارة نيسان جديدة، إكس-تريل، إكس تيرا، باثفايندر، كيكس، وماجنايت، إلى جانب 100000 درهم نقداً.

وأمام الأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز فرصة أخرى لدخول السحب في اليوم الأخير للمهرجان في 11 يناير للفوز بالجائزة الكبرى قيمتها 400000 درهم نقداً.

وتتولى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تنظيم سحوبات المهرجان الكبرى، وذلك بالتعاون مع الشركة العربية للسيارات، التابعة لمجموعة عبدالواحد الرستماني، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والمناطق الشمالية، وكذلك شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك).