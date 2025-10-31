صندوق الوطن يطلق نسخة ثالثة من «رواد الأسواق المالية»

يستعد صندوق الوطن، بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، لإطلاق النسخة الثالثة من برنامج «رواد الأسواق المالية»، التي تستمر على مدى 3 أسابيع، خلال الفترة من 3 إلى 21 نوفمبر 2025، بمشاركة 33 من بنات وأبناء الإمارات، الذين ينتظمون في برنامج مكثف يهدف إلى إعداد جيل وطني مؤهل لقيادة مستقبل القطاع المالي في الدولة، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.

نهيان بن مبارك: تأهيل وتمكين الشباب الإماراتيين بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل في قطاع الخدمات المالية

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك إن تركيز صندوق الوطن على تمكين وتأهيل أبناء وبنات الإمارات من أجل مستقبل الوطن، يقع دائماً على رأس أهدافه الرئيسية ضمن رؤية شاملة تقوم على «هوية وطنية قوية ومستدامة، ركائزها التمكين والمسؤولية والإنتاجية»، مؤكداً أن إطلاق النسخة الثالثة من برنامج «رواد الأسواق المالية» يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه لتأهيل شباب الإمارات لهذا المجال الحيوي، وتمكينهم من خلال التدريب والدعم والرعاية من الحصول على الفرص، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع صندوق الوطن، لكي يحقق هذه البرنامج التدريبي المتخصص أهدافه، بتأهيل الكوادر الإماراتية وفق أحدث ما وصل إليه العلم في مجال التدريب.

وقال إن صندوق الوطن سيظل داعماً لشباب الوطن في مختلف المجالات، وفق الرؤية الواضحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث يضع سموه دعم وتمكين أبناء الوطن على رأس أولوياته، ونحن اتساقاً مع هذه الرؤية الحكيمة نركز من خلال العمل مع الشركاء كافة على تعزيز قدراتهم، وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص، سواء داخل الدولة أو عبر التعاون مع شركات عالمية لتدريبهم بالخارج، ليكونوا مؤهلين تماماً وفق أحدث ما وصلت إليه العلوم التدريبية حول العالم، إضافة إلى رعاية المبدعين والمبتكرين من شباب الوطن في المجالات العلمية والبحثية والاقتصادية والفنية والأدبية كافة، في إطار الهدف الرئيسي لصندوق الوطن بتعزيز الهوية الوطنية وقيم الانتماء والولاء للوطن والقيادة لدى الأجيال القادمة.

وأشاد بالدور الكبير لهيئة الأوراق المالية والسلع لتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي، معبراً عن رغبته في أن يستمر التعاون بينها وبين صندوق الوطن لما فيه صالح شباب الإمارات، وتمكينهم معرفياً وتأهيليهم لمواجهة التحديدات كافة التي تواجه الاستثمار في هذا المجال، وتحقيق النجاح، لكي يكونوا رواداً في هذا المجال، ليس على المستوى المحلي فقط وإنما الانطلاق إلى العالمية.

وأوضح أن إطلاق النسخة الثالثة يؤكد نجاح التجربة التي بدأت في نوفمبر 2023 ضمن شراكة متميزة جمعت بين هيئة الأوراق المالية وصندوق الوطن وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، كانت ولا تزال تركز على تأهيل وتمكين الشباب الإماراتيين بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل في قطاع الخدمات المالية، مؤكداً أن النسختين السابقتين شهدتا تخريج أكثر من 58 من أبناء وبنات الإمارات من العاملين والطلبة في مؤسسات حكومية وخاصة، وأن هناك العشرات بل المئات من الراغبين في المشاركة بهذه الدورة.