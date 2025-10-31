«أبوظبي العالمي» يجذب 300 مؤسسة مالية

جذب مركز أبوظبي العالمي «ADGM»، الذي يحتفي بمرور 10 أعوام على تأسيسه وتتويج عقد من النمو الاستثنائي والتميز التنظيمي والابتكار المالي، أكثر من 300 مؤسسة مالية، تدير أصولاً بقيمة إجمالية تبلغ 28.6 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم، وفقاً لتقديرات جمعية إدارة الاستثمارات البديلة AIMA، ما يرسّخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لرأس المال.

وتشمل هذه المؤسسات صناديق التحوط، والبنوك، ومديري الأصول الكبار، وشركات الملكية الخاصة، ورأس المال الجريء، وصناديق الائتمان.

وسجل أبوظبي العالمي خلال السنوات الثلاث الماضية مستويات نمو سريعة لافتة، إذ ارتفع عدد المؤسسات المالية من 131 في نهاية عام 2021 إلى 308 في النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 135% خلال 42 شهراً، ما جعل أبوظبي العالمي أحد أسرع المراكز المالية نمواً في العالم في السنوات الأخيرة.

وفي الوقت نفسه نجح أبوظبي العالمي في تحقيق أهداف استراتيجيته الخمسية للنمو «للفترة من 2022-2027» خلال ثلاث سنوات فقط.

ويشكل النمو اللافت في مؤشرات الأداء منذ تأسيس أبوظبي العالمي انعكاساً لقصة نجاح راسخة تعزز المكانة الدولية الرائدة للمركز المالي الدولي، وقد سجلت الأصول تحت الإدارة في أبوظبي العالمي خلال الفترة بين 2015 ونهاية 2024 معدل نمو سنوي استثنائياً بلغ 123%، مدفوعاً بالنمو اللافت في نشاط الصناديق، حيث بلغ معدل النمو السنوي لكل من عدد الصناديق وعدد مديري الأصول 62% خلال الفترة ذاتها، فيما ارتفع عدد التراخيص السارية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 71%، وتوسع عدد الشركات العاملة ضمن منظومته بنسبة 62%.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي: «عملاً برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حقق أبوظبي العالمي نمواً غير مسبوق خلال فترة قصيرة من تأسيسه، ليصبح اليوم قوة مالية عالمية رائدة تستقطب أبرز المؤسسات المالية من مختلف أنحاء العالم، نتطلع خلال العقد القادم إلى جعل أبوظبي العالمي أحد أكبر خمسة مراكز مالية دولية على مستوى العالم، مستندين إلى إنجازاته النوعية، وماضين بعزيمة نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام والريادة العالمية خلال السنوات العشر القادمة».

وتؤكد مؤشرات الأداء والنتائج التي حققها أبوظبي العالمي خلال النصف الأول من عام 2025 استمرار الزخم القوي في المؤشرات الأساسية، بما في ذلك ارتفاع الأصول تحت الإدارة بنسبة 42% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وبلغ عدد مديري الصناديق والأصول 154 مديراً بإجمالي 209 صناديق تحت الإدارة، في حين ارتفع عدد التراخيص السارية إلى 11128، وهو الرقم الأعلى في المنطقة، في حين ارتفع عدد الشركات العاملة في أبوظبي العالمي بنسبة 42% ليصل إلى 2972 شركة.

وخلال الأعوام الماضية انضم إلى منظومة أبوظبي العالمي عدد من أبرز المؤسسات المالية العالمية المرموقة، من بينها «بلاك روك»، و«ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز»، و«بي جي آي إم»، و«نوفين»، و«كارلايل»، و«أبولو» وغيرها.

وفي عام 2025 وحده انضمت إلى منظومة أبوظبي العالمي المتنامية مؤسسات رائدة مثل «يو بي إس»، و«ديفيدسون كيمبنر»، و«مونرو كابيتال»، و«آدم ستريت»، و«هاربور فيست»، و«كارتا»، و«كيميريدج»، و«إنفست إندستريال»، و«باتريزيا»، و«بولن كابيتال»، و«سيفيورا»، و«أركابيتا»، و«هاريسون ستريت»، و«بارتنرز كابيتال»، و«أوريكس جلوبال بارتنرز»، ما عزز مكانة أبوظبي العالمي مركزاً مالياً لكبرى شركات الاستثمار حول العالم.

وتطور أبوظبي العالمي ليصبح من أكبر المناطق المالية في العالم، حيث يمتد على مساحة 14.3 مليون متر مربع تشمل جزيرتي الماريه والريم.