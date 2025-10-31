الصكوك الوطنية تطلق «برنامج الادخار» البديل لمكافأة نهاية الخدمة

أعلنت شركة الصكوك الوطنية إطلاقها رسمياً «صندوق الصكوك الوطنية ذو رأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية»، ضمن نظام «الادخار الاختياري لمكافأة نهاية الخدمة»، الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع.

وكانت الصكوك الوطنية من أوائل مديري الصناديق الذين حصلوا على الاعتماد لإدارة صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة داخل الدولة في نهاية العام الماضي، حيث يأتي إطلاق صندوقها الاستثماري رسمياً، ليواكب توجه الدولة نحو تطوير منظومات ادخار عصرية بما ينسجم مع رؤية الإمارات في ترسيخ الاستقرار المالي طويل الأمد وتعزيز تنافسية سوق العمل.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «ضمن مشاركتها الاستراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع، يمثل إطلاق صندوق الصكوك الوطنية الخاص ببرنامج الادخار الاختياري لمكافأة نهاية الخدمة محطة بارزة في مسيرة الصكوك الوطنية».