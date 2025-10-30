"دبي للاستثمار" تدشن خطاً ثانياً لإنتاج ألواح الزجاج المسطح بـ 600 مليون درهم في كيزاد

أعلنت دبي للاستثمار، عن إطلاق أعمال التوسعة في شركة «الإمارات لألواح الزجاج المسطح» المملوكة لها بالكامل، عبر إنشاء خط إنتاج ثانٍ، وذلك في مرافقها الواقعة ضمن منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي - مجموعة كيزاد.

وجرى حفل التدشين بحضور كل من خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، ومحمد غريب، الرئيس التنفيذي لتجربة ورضا المتعاملين بمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في «دبي للاستثمار» ومجموعة من الجهات الحكومية. كما حضر الحفل ممثلون عن الجهات الشريكة في مجالات التكنولوجيا والأعمال الإنشائية وإدارة العقود، تأكيداً على تكامل الأدوار في إنجاز هذا المشروع.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: «يشكل خط الإنتاج الثاني خطوة استراتيجية تعزز مكانة الإمارات في الصناعات التحويلية المتقدمة. وسيؤدي تشغيل خطي إنتاج متكاملين، بالإضافة إلى إطلاق الزجاج فائق النقاء (Ultra Clear Glass)، إلى تمكين المجموعة من توسيع طاقتها الإنتاجية وتنويع منتجاتها، مع توفير حلول متكاملة وعالية الأداء. ويجسد هذا المشروع التزام دبي للاستثمار بضمان الابتكار الصناعي وتسريع النمو المستدام وتنويع الاقتصاد الوطني».

يمثل هذا التوسع استثماراً إضافياً يتجاوز 600 مليون درهم، وسيسهم في ترسيخ مكانة «الإمارات لألواح الزجاج المسطح» كأول شركة تشغل خطي إنتاج لألواح الزجاج المسطح في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعزز من قدراتها الإنتاجية على نحو ملحوظ.

كما يشمل المشروع إطلاق خط إنتاج الزجاج فائق النقاء (Ultra Clear Glass)، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط. ويتيح الخط الجديد، إلى جانب نظام الطلاء بالرش المغناطيسي (Magnetron Sputtering Coater)، إنتاج زجاج مطلي يوفر إضاءة طبيعية مميزة مع عزل حراري فعال، لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الزجاج عالية الجودة والمخصصة لأعمال البناء والطاقة الشمسية والتصنيع. ويوفر تكامل شركات المجموعة في قطاع الزجاج، ومن بينها «الإمارات للزجاج» و«الشركة السعودية الأمريكية للزجاج» الفرصة لتزويد العملاء بمجموعة متكاملة من المنتجات، تشمل ألواح الزجاج المسطح القياسية والطلاءات المتقدمة، ضمن منظومة إنتاج موحدة.

وتعد «الإمارات لألواح الزجاج المسطح» الشركة الوحيدة في قطاع إنتاج الزجاج الحاصلة على شهادة «القيمة المحلية المضافة» (ICV)، والمدرجة ضمن «القائمة الذهبية» لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ما يؤكد حرصها على تعزيز القيمة المحلية، وترسيخ الممارسات المستدامة، والارتقاء بالمعايير التشغيلية.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل خط الإنتاج الثاني لألواح الزجاج المسطح على نحو كامل خلال الفترة بين نهاية عام 2027 وبداية عام 2028. سيشكّل المشروع عند اكتماله، نقلة نوعية تعزز ريادة «الإمارات لألواح الزجاج المسطح» على مستوى القطاع، بفضل الطاقة الإنتاجية غير المسبوقة، والتقنيات المتطورة، ومنظومة المنتجات المتكاملة التي توفرها الشركة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.