مركز دبي التجاري العالمي يستضيف 18 فعالية رائدة في نوفمبر



يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة مجموعة واسعة من المعارض والمؤتمرات الوطنية والدولية، خلال شهر نوفمبر، تغطي قطاعات متنوعة تشمل الأغذية والمشروبات، والبناء، والتعليم، والاستدامة، وغيرها.

وتشتمل أجندة شهر نوفمبر على 18 فعالية رائدة مثل «معرض جلفود للتصنيع»، الفعالية الأبرز في قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات، و«معرض الخمسة الكبار»، أكبر معرض للإنشاءات والبنية التحتية في الشرق الأوسط، وتمتد أجندة فعاليات نوفمبر لتشمل مجالات الأعمال والابتكار، وتطوير الصناعات، حيث تضم الأجندة ما يلي:

معرض جلفود للتصنيع: 4-6 نوفمبر

يمثل معرض جلفود للتصنيع، الذي ينطلق بدورته الحادية عشرة، أكبر معارض تصنيع الأغذية والمشروبات السنوية في العالم وأكثرها تأثيراً. يجمع المعرض أكثر من 2,500 جهة عارضة من 72 دولة، لعرض ابتكاراتهم في مجال معالجة الأغذية والتغليف والأتمتة وحلول سلسلة التوريد. ويشمل المعرض أيضاً «قمة تكنولوجيا الغذاء»، التي تستضيف أكثر من 100 متحدث من رواد القطاع لاستعراض أحدث التوجهات التي ترسم ملامح هذا القطاع، بدءاً من التحول الرقمي وسلامة الأغذية، وصولاً إلى نماذج الإنتاج والتمويل المستدامة، ويضم المعرض أيضاً حفل جوائز التميز لتكريم الشخصيات الرائدة في القطاع.

المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي (GESS): 11-13 نوفمبر

يعود المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي في دورته الثامنة عشرة، ليعكس حرص الإمارة خلال العقدين الماضيين على دعم التميز في قطاع التعليم. ويعد المعرض منصة مهمة للمتخصصين في مجال التعليم على جميع المستويات، ويعرض أحدث المنتجات والحلول المبتكرة، التي تعيد رسم ملامح الصفوف الدراسية العصرية، بدءاً من التقنيات التعليمية الإبداعية والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى أدوات الواقع المعزز المتطورة، ويعزز هذا الحدث التعاون والابتكار والرؤى المستقبلية في مجال التعليم والتعلم، من خلال برنامج شامل يتضمن مؤتمرات موسعة وورش عمل تفاعلية، بالإضافة إلى حفل جوائز.

معرض عالم الورق في الشرق الأوسط ومعرض عالم الألعاب في الشرق الأوسط: 11-13 نوفمبر

يعود معرض عالم الورق في الشرق الأوسط في دورته الثانية عشرة، أكبر معرض تجاري دولي في المنطقة متخصص في الأدوات المكتبية والورق والهدايا واللوازم المدرسية والمكتبية. ويستقطب هذا الحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام، المئات من الجهات العارضة من مختلف دول العالم، لعرض أحدث منتجاتهم وابتكاراتهم من اللوازم المدرسية والديكورات الاحتفالية إلى التغليف المستدام والبضائع والسلع المرتبطة بأرقى العلامات التجارية. ويقام هذا الحدث بالتزامن مع معرض «عالم الألعاب في الشرق الأوسط»، ويمثل منصة تجمع خبراء الصناعة للتواصل وتبادل الأفكار واستكشاف أحدث التوجهات.

معرض الشرق الأوسط للتبغ: 11-12 نوفمبر

معرض الشرق الأوسط للتبغ هو الفعالية التجارية الأكبر من نوعها للتواصل بين الشركات، التي تقام خارج نطاق أوروبا الغربية، ويستقطب أكثر من 250 جهة عارضة من أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات والابتكارات، التي تسهم في تطور صناعة التبغ. وتتوافد جهات التصنيع والمشترون والموردون والموزعون من مختلف أنحاء العالم، للتواصل والتعاون الاستراتيجي، حيث يمكن للحضور المشاركة في جلسات حوارية ومؤتمر متخصص لاستطلاع أحدث التوجهات والتحديات والابتكارات، التي ترسم ملامح هذا القطاع، بدءاً من الأطر التنظيمية ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ووصولاً إلى السجائر الإلكترونية وأجهزة التدخين الإلكترونية.

المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم): 11-17 نوفمبر

تحت شعار «مستقبل المتاحف» يجمع المؤتمر العام السابع والعشرون للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم 2025) خبراء المتاحف والثقافة من جميع أنحاء العالم، لاستكشاف الدور الرئيسي للمتاحف في تغير وتطور المجتمعات، وسيركز المؤتمر على مجالات رئيسية، بما في ذلك التراث غير المادي ومشاركة الشباب والتقنيات الناشئة، ويتضمن مناقشات وورش عمل ومعرضاً يعزز التعاون والابتكار في الحفاظ على التراث الثقافي.

مهرجان العلامات الكبرى: 16-19 نوفمبر

يعود مهرجان العلامات الكبرى ليقدم تخفيضات تصل إلى 75% على العلامات التجارية الفاخرة في عالم الأزياء والأحذية والأكسسوارات ومستحضرات التجميل والعطور والساعات ومنتجات أسلوب الحياة، وتتميز هذه الدورة من المهرجان بتشكيلة واسعة وعروض مميزة وتجربة تسوق نابضة بالحياة للعائلات وعشاق الموضة والباحثين عن أفضل الأسعار.

مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعدين: 17-18 نوفمبر

يعود مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعدين، أكبر فعالية على المستوى الإقليمي في مجال التعدين واستخراج الأحجار، في دورته السابعة عشرة في شهر نوفمبر، وينعقد المعرض والمؤتمر على مدار يومين، ويقدم عروضاً تقديمية رئيسية وجلسات حوارية وورش عمل تفاعلية وجلسات للتواصل، تركز على اتجاهات القطاع وفرص الاستثمار والتطورات التكنولوجية. ويشارك في المعرض ما يزيد على 200 جهة عارضة من مختلف دول العالم، وتسلط دورة هذا العام الضوء على الشركات المحلية، وأفضل الممارسات البيئية الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة للقطاع.

معرض فيجن بلس إكسبو: 17-18 نوفمبر

تقام الدورة الخامسة من معرض فيجن بلس إكسبو، المنصة الرائدة لأخصائيي البصريات ومتخصصي النظارات، تحت شعار «حيث يلتقي الإبداع مع الموضة»، ويستقطب هذا الحدث مئات العلامات التجارية العالمية في قطاع البصريات، ويقدم برنامجاً معرفياً متخصصاً يتضمن ورش عمل وجلسات، يقدمها خبراء الصناعة. وتقدم أكاديمية فيجن بلس دورات معتمدة للتطوير المهني المستمر، فيما يتم تكريم المتميزين في قطاع البصريات من خلال جوائز «فيجن بلس»، وجوائز «يو أند آي» العالمية لأخصائيي البصريات.

معرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية: 17-19 نوفمبر

يقام المعرض برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، وهو الفعالية الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة في مجال المنتجات العضوية والطبيعية والحلال. وعلى مدى أكثر من عشرين عاماً شكل المعرض المميز ملتقى فريداً للمشترين والموردين، ليواكب نمو سوق المنتجات الطبيعية والمستدامة في المنطقة، ويضم المعرض خمس قطاعات رئيسية، هي الأغذية والمشروبات، والصحة، والجمال، والمعيشة، والبيئة، كما يقدم مجموعة من الأحداث التفاعلية، من بينها استوديو مخصص للصحة والعافية، ومطبخ للطهو المباشر للمنتجات العضوية، وركن خاص بالجمال العضوي، إضافة إلى جناح للمنتجات الحلال، ما يجعله منصة حيوية للابتكار والتعاون في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المعرض الدولي للملابس والمنسوجات: 17-19 نوفمبر

يُعد المعرض الدولي للملابس والمنسوجات المنصة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لموردي الأقمشة والملابس الجاهزة وحقائب اليد والأحذية وأكسسوارات الملابس، وتستقطب الدورة التاسعة عشرة مئات الجهات العارضة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دول مثل الصين والهند وتركيا وإيطاليا وفرنسا، وتوفر فرصة فريدة للتواصل مع المشترين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يقدم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات، بدءاً من الملابس والمنسوجات المنزلية وصولاً إلى المنتجات الجلدية والإكسسوارات والأحذية، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على أحدث الصيحات والابتكارات في صناعة الأزياء العالمية.

مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية: 18-19 نوفمبر

يتم تنظيم مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية من قبل إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، ويعتبر منصة عالمية لتعزيز الابتكار في مجال سلامة الغذاء وأنظمة الغذاء المستدامة. ويقدم المؤتمر، في عامه العشرين، معارض وورش عمل وجلسات علمية تفاعلية تحت قيادة خبراء الصناعة والباحثين والهيئات التنظيمية لتبادل الأفكار وتطوير معايير سلامة الغذاء عالمياً.

قمة المعرفة: 19-20 نوفمبر

تحتفي قمة المعرفة في دورتها العاشرة بعِقد من الإنجازات منصة عالمية رائدة لإنتاج المعرفة ودعم التنمية المستدامة. وتنعقد القمة هذا العام تحت شعار «أسواق المعرفة: تطوير المجتمعات المستدامة»، في محطة استثنائية تؤكد الدور المحوري لدولة الإمارات في قيادة الحوارات العالمية وبناء شراكات استراتيجية، تعزز مستقبل مجتمعات المعرفة.

معرض الخمسة الكبار: 24-27 نوفمبر

لأكثر من 45 عاماً ظل معرض الخمسة الكبار المنصة الرائدة في قطاع البناء، حيث يجمع تحت مظلته رواد قطاعات البناء والتخطيط العمراني والاستدامة والتكنولوجيا من جميع أنحاء العالم. ويستقطب هذا الحدث، الذي يقام بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، أكثر من 85,000 مشارك، و2,800 جهة عارضة من أكثر من 165 دولة، ليشكل منصة للابتكار والتعاون والنمو في قطاع البناء العالمي.

معرض النوافذ والأبواب والواجهات: 24-27 نوفمبر

يمثل معرض النوافذ والأبواب والواجهات المنصة الرائدة في المنطقة لابتكارات واجهات المباني عالية الكفاءة، ويواكب المعرض النمو السريع للتنمية الحضرية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مسلطاً الضوء على أحدث الحلول في نوافذ وأبواب الألمنيوم وأنظمة الستائر والعزل وتقنيات الزجاج الحديثة، كما يجمع تحت مظلته نخبة من المهندسين المعماريين والمطورين والمقاولين الباحثين عن حلول تصميم مستدامة تدعم كفاءة الطاقة في المدن العصرية.

جيو وورلد: 24-27 نوفمبر

تقام الدورة الثانية من معرض جيوورلد، المعرض الوحيد في المنطقة المخصص للابتكارات الجغرافية المكانية، لتقديم منتجات مبتكرة وعروض توضيحية مباشرة وأفكار ورؤى من الخبراء. وفي ظل التطورات التي تشهدها قطاعات البناء والطاقة والزراعة يوفر المعرض منصة حيوية لقادة هذه القطاعات، لعرض حلولهم واستكشاف الفرص الجديدة. وتجمع قمة جيوورلد بين الحكومات والقطاعات الصناعية والأكاديمية، لوضع استراتيجيات نظم المعلومات الجغرافية والتحليل المكاني، ورسم الخرائط التي ترسم ملامح مستقبل هذا المجال.

معرض HVACR World: 24-27 نوفمبر

يعتبر معرض HVACR World الحدث الأبرز في المنطقة للابتكار في مجالات التبريد والتهوية وتكييف الهواء والتحكم الذكي بدرجات الحرارة. وتماشياً مع وتيرة النمو العمراني السريع ومساعي تحقيق الحياد الكربوني تستضيف النسخة الثانية من المعرض خبراء دوليين، لاستعراض أحدث الحلول المستدامة ومناقشة اللوائح التنظيمية وتوجهات السوق والتطورات التقنية، التي تدعم مستقبل هذا القطاع الحيوي.

مؤتمر LiveableCities X: 24-27 نوفمبر

يشكل مؤتمر LiveableCitiesX ملتقى رائداً يجمع الحكومات ومخططي المدن والمستثمرين والمبتكرين، في ظل التوسع الحضري المتسارع، الذي يشهده الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بهدف بناء مدن أكثر ذكاء واستدامة. ويركز المؤتمر على محاور التنمية الحضرية المستدامة والتنقل والبنية التحتية، ليكون منصة رئيسية للحوار والتعاون في رسم السياسات الحضرية المستقبلية.

فعالية Future FM: 24-27 نوفمبر

تُعد Future FM الفعالية الإقليمية الأولى المتخصصة في قطاع إدارة المرافق، حيث تسلط الضوء على التحول الرقمي المتسارع في هذا القطاع والتركيز المتزايد على الاستدامة، وتجمع الفعالية نخبة من خبراء الصناعة ومزودي الحلول، لاستعراض أحدث تقنيات إدارة المرافق الذكية، ومناقشة أفضل الممارسات والاستراتيجيات، التي ترسم ملامح مستقبل إدارة المباني بكفاءة ومرونة.