«دبي للسلع المتعددة» يخطط لتأسيس منصة مالية في دبي لتمويل التجارة العالمية



اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، جولته الترويجية في فيتنام، حيث استضاف فعاليتين في مدينة هو تشي منه وهانوي. وفي إطار سعيه لتعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة جنوب شرق آسيا، كشف المركز عن خططه لتأسيس منصة مالية جديدة تهدف إلى دعم تمويل التجارة، وتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتطوير حلول الأصول الرقمية، وذلك ضمن مجتمع أعماله الذي يضم أكثر من 26 ألف شركة.

استناداً إلى الإطلاق الأخير لمركز الثروات التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، الذي يختص بخدمة مكاتب العائلات ورؤوس الأموال الخاصة، يُتوقع أن تشكل المنصة المالية الجديدة الركيزة الأساسية للمنظومة الاقتصادية لمركز دبي للسلع المتعددة. وستجمع هذه المنصة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية (FinTech) وحاضنات ومسرّعات الأعمال وشركات الاستثمار ضمن مجتمع واحد متكامل، صُمم لتوسيع الوصول إلى رأس المال، وربط التمويل التقليدي بالتمويل الرقمي، ودعم جهود دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أبرز المراكز المالية في العالم.

وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة الذي سيُعقد في شهر نوفمبر، في خطوة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة مركز دبي للسلع المتعددة نحو التحول من مركز رائد لتجارة السلع إلى وجهة عالمية متكاملة للأعمال والتكنولوجيا والتمويل.

تأتي هذه الجولة الترويجية عقب التوقيع التاريخي على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام في شهر أكتوبر من العام الماضي، والتي أسفرت عن تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 7 مليارات دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 16.9% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق. وتشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي ألغت أكثر من 98% من الرسوم الجمركية، إطاراً تعاونياً متكاملاً بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام في قطاعات استراتيجية تشمل الأغذية الزراعية، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا. وفي ضوء تسارع وتيرة التعاون بين البلدين، من المتوقع أن يصل حجم التجارة الثنائية غير النفطية إلى نحو 20 مليار دولار أمريكي خلال السنوات المقبلة.

ومن جانبه، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «انطلاقاً من إطلاق مركز الثروات التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، والاتفاقية التاريخية التي أبرمناها مع هيئة تنظيم الأصول الرقمية (VARA)، نمضي اليوم نحو إنشاء مركز مالي متخصص يربط شركاتنا الأعضاء، البالغ عددها أكثر من 26 ألف شركة، بشكل مباشر بالمنظومة المالية العالمية. وسيشكّل هذا المركز محوراً رئيسياً لتمويل التجارة، والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، وحلول الأصول الرقمية داخل دبي وخارجها. كما سيكون العمود الفقري المالي لمنظومة مركز دبي للسلع المتعددة، حيث يجمع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وحاضنات ومسرّعات الأعمال وشركات الاستثمار ضمن مجتمع واحد متكامل – مما يعزز طموح دولة الإمارات لترسيخ مكانة دبي بين أبرز المراكز المالية في العالم».

وأضاف: «هذا الطموح ذاته هو ما يقود جهودنا في تعزيز التواصل العالمي، ويدعم جولتنا الترويجية الحالية. فمنذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام العام الماضي، تسارعت وتيرة التجارة غير النفطية بين البلدين لتصل إلى 7.02 مليارات دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة تقارب 17% على أساس سنوي، مع توقعات بأن تقترب من 20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. ومع تسجيل أكثر من 670 شركة من جنوب شرق آسيا في مجتمع مركز دبي للسلع المتعددة – بما في ذلك مجموعة متنامية من الشركات الفيتنامية – نواصل تعزيز الروابط التجارية الإقليمية وبناء منظومات أعمال تتماشى مع مقومات فيتنام الاقتصادية، من القطاعات الزراعية مثل القهوة والشاي إلى سلاسل التوريد في مجال الطاقة والتقنيات المتقدمة. ونتطلع إلى تعميق هذه الشراكة، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري، ودعم الشركات الفيتنامية في الاستفادة من اتفاقية الشراكة للتوسع عالمياً انطلاقاً من دبي».

وقد أكدت هذه الجولة الترويجية الأخيرة التزام مركز دبي للسلع المتعددة بدعم الشركات الفيتنامية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية وتوسيع نطاق التجارة والاستثمار في ظل الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية. وخلال الجولة، اطّلع 550 من قادة قطاع الأعمال في فيتنام على الفرص التي توفرها دبي – ومركز دبي للسلع المتعددة على وجه الخصوص – باعتبارها نقطة انطلاق نحو التوسع عالمياً، حيث تركزت المناقشات على القطاعات الواعدة ذات إمكانات النمو المرتفع والتي تتعزز فيها الشراكات بين الإمارات وفيتنام، ومن أبرزها السلع الزراعية، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية.

يقع مركز دبي للسلع المتعددة في صميم المشهد الاقتصادي المزدهر لدبي، حيث يحتضن اليوم أكثر من 26 ألف شركة تمثل 180 دولة، ويسهم بما نسبته 15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة. وتُعد سلسلة الحملات الترويجية «وُجد من أجل التجارة» ركيزة أساسية ضمن برنامج المركز على المستوى العالمي للتواصل والتعاون التجاري، إذ تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية مع الأسواق الشريكة الاستراتيجية حول العالم.