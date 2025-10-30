2.8 مليار درهم أرباح «إن إم دي سي جروب» بنمو 26% خلال 9 شهور



أعلنت «إن إم دي سي جروب»، عن نتائجها المالية للشهور التسعة الأولى من العام الجاري، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 20.5 مليار درهم، فيما قفز صافي الأرباح بنسبة 26% على أساس سنوي ليبلغ 2.8 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع هامش الربح الذي بلغ 13.5% خلال التسعة شهور الأولى.

وأكدت الشركة في بيان، مواصلة تعزيز مشاريعها قيد التنفيذ التي وصلت قيمتها إلى 62.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2025، وذلك عبر تركيزها الاستراتيجي على التوسع الجغرافي.

وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع الجديدة 17.7 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025، حيث أسهمت الأسواق الدولية بنسبة 38% منها.

ونجحت «إن إم دي سي جروب» خلال الربع الثالث من العام في الدخول إلى السوق الفلبينية عبر مشروع بقيمة 610.1 ملايين دولار أمريكي في خليج مانيلا، وفازت بمشروع آخر بقيمة 104.2 ملايين دولار أمريكي لتشييد مرسى بحري جديد في صلالة بسلطنة عمان. وحصلت شركة «إن إم دي سي إنيرجي» على عقد هندسة وتوريدات وإنشاءات بقيمة 1.14 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشروع خطوط أنابيب غاز بحرية في تايوان.

وتواصل «إن إم دي سي جروب» تعزيز محفظة مشاريعها المستقبلية، مع وصول قيمتها الإجمالية إلى 89 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2025، ضمن مختلف وحدات الأعمال التي تشمل «إن إم دي سي دريدجينج اند مارين»، و«إن إم دي سي إنيرجي» و«إن إم دي سي إنفرا».

وقال محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة «إن إم دي سي جروب»: «تواصل «إن إم دي سي جروب» ترسيخ مكانتها كشريك عالمي موثوق للقطاعين العام والخاص في مختلف المجالات في العديد من الدول. ويعكس أداؤنا القوي خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025 عمق إمكاناتنا، وقدرتنا على إبرام علاقات تعاون استراتيجية، فضلاً عن مرونتنا العالية التي تمكننا من تنفيذ المشاريع بدقة متناهية. ولا شك في أننا اليوم نتمتع بموقع ريادي يدفعنا قدماً للمضي بدعم الطموحات التنموية في دولة الإمارات على المستويين الصناعي والاقتصادي، وسنواصل ترسيخ مكانتنا كشريك عالمي موثوق ومتخصص في تنفيذ مشاريع معقدة تضيف قيمة كبيرة وتجسد إنجازات وطنية سباقة».

وأضاف المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي في «إن إم دي سي جروب»: «يعكس أداؤنا المتميز خلال الشهور التسعة الأولى من العام الكفاءة التشغيلية للشركة، وقدرتنا العالية على تحقيق التكامل بين وحدات أعمالنا المتنوعة، وتركيزنا المستمر على توسيع عملياتنا حول العالم. ويؤكد ذلك نجاحنا المستمر في الفوز بالمشاريع وتنفيذها بكفاءة عالية في أسواق متنوعة، مدعومين بالثقة العالية التي يضعها العملاء بنا. ونؤمن بأن شراكاتنا الاستراتيجية طويلة الأمد تفتح آفاقاً واعدة لتطبيق حلول تسهم في تقدّم مختلف الصناعات ودعم الاقتصادات الوطنية».