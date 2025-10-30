موانئ دبي العالمية تتعهد باستثمار 5 مليارات دولار في البنية التحتية بالهند

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) عن التزامها باستثمار 5 مليارات دولار إضافية في الهند، لتعزيز شبكتها المتكاملة لسلاسل التوريد التي تدعم كلّاً من الصادرات والتجارة المحلية. ويأتي هذا الالتزام الجديد ليضاف إلى استثمارات سابقة بلغت 3 مليارات دولار، ضختها المجموعة في الهند خلال العقود الثلاثة الماضية.

وتركز هذه الاستثمارات على تطوير البنية التحتية الوطنية، وتعزيز الربط متعدد الأنماط، ورفع تنافسية البلاد في مجال التجارة العالمية.

جاء الإعلان خلال «أسبوع الملاحة البحرية في الهند 2025»، عقب توقيع «دي بي ورلد» 5 مذكرات تفاهم، بحضور معالي شري سارباناندا سونوال، وزير الموانئ والشحن والممرات المائية في الحكومة الهندية.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الشراكات الصناعية بما يسهم في إطلاق فرص استثمارية كبرى وتوفير المزيد من فرص العمل ضمن منظومة القطاع البحري الهندي.

وبهذه المناسبة، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «على مدى ثلاثة عقود، كانت «دي بي ورلد» جزءاً أساسياً من مسيرة النمو التي تشهدها الهند. ويؤكد هذا الاستثمار الجديد، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية، التزامنا الراسخ بتطوير قطاعي الملاحة والخدمات اللوجستية في الهند، وتعزيز مكانتها على خريطة التجارة العالمية، وتهدف هذه المبادرات إلى خفض تكاليف الخدمات اللوجستية، ودعم التصنيع المحلي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق في مختلف أنحاء البلاد، بما يسهم في تعزيز قدرات الهند البحرية المبتكرة والمستدامة».

وأضاف بن سليم: «نحن منسجمون تماماً مع الأولويات الوطنية للهند، بما في ذلك مبادرة رئيس الوزراء الهندي لتعزيز البنية التحتية «غاتي شاكتي»، وبرنامج «ساغارملا»، ورؤية «ماريتايم أمريت كال 2047». ويسهم التزامنا المشترك في ترسيخ أسس مستقبل الهند، وتعزيز ترابطها الاقتصادي، وثقتها بقدرتها على الاعتماد على الذات، بما يمهد الطريق أمامها لتحقيق الريادة العالمية في القطاع البحري».

وتناولت مذكرات التفاهم التي وقعتها «دي بي ورلد» خلال «أسبوع الملاحة البحرية في الهند 2025» مجالات الشحن الساحلي الأخضر، وبناء السفن، وإصلاح السفن، وتنمية المهارات، وحركية الشحن المتطوّرة، وجميعها تهدف إلى تسريع النمو المستدام للقطاع ورفع كفاءته. وتشمل هذه الاتفاقيات ما يلي:

1. مذكرة تفاهم بين «يونيفيدر» التابعة لـ«دي بي ورلد»، وشركة «ساغارملا فاينانس كوربوريشن» لتطوير الشحن الساحلي الأخضر والنقل البحري قصير المدى في الهند، بما يتيح بناء منظومة لوجستية أنظف وأكثر كفاءة.

2. اتفاقية مبدئية بين شركة «كوتشين لبناء السفن المحدودة» وشركة الأحواض الجافة العالمية لتوسعة وتشغيل مرفق الإصلاح الدولي للسفن في كوتشي، ما يعزز قدرات الهند البحرية ويرسخ موقعها مركزاً ناشئاً للخدمات البحرية العالمية.

3. مذكرة تفاهم ثلاثية بين شركة «كوتشين لبناء السفن المحدودة»، وشركة الأحواض الجافة العالمية التابعة لـ«دي بي ورلد»، و«مركز التميز في بناء وإصلاح السفن»، لتطوير المهارات في مجالي بناء السفن وإصلاحها، وتعزيز الكفاءات الهندية لتصبح البلاد مركزاً عالمياً لخبرات بناء السفن.

4. اتفاقية تعاون بين هيئة ميناء كوتشين و«دي بي ورلد» لتعزيز البنية التحتية البحرية في ولاية كيرالا، من خلال تطوير مرافق المناولة في محطة الشحن البحري الدولي التابعة لـ«دي بي ورلد» في كوتشي، بما يعزز الكفاءة التشغيلية وقدرة التجارة الإقليمية.

5. اتفاقية ثلاثية بين هيئة ميناء ديندايال و«دي بي ورلد» وشركة «نيفومو» لإنشاء وتصميم مسار تجريبي بطول 750 متراً لتقنية «ماجريل بوستر» داخل الميناء، تمهيداً للجيل الجديد من عمليات الموانئ المؤتمتة منخفضة الانبعاثات في الهند.

وتجدر الإشارة إلى أن شبكة «دي بي ورلد» في الهند تمتد إلى أكثر من 200 موقع، وتسهم في توفير ما يزيد على 24 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات والشراكات المعلنة خلال «أسبوع الملاحة البحرية في الهند 2025» في توسيع حضور مجموعة موانئ دبي العالمية، وترسيخ دور التجارة كقوة إيجابية تسهم في خلق الوظائف، وتسريع وتيرة التنمية، وتحسين سلاسل التوريد، بما ينعكس إيجاباً على حياة الملايين حول العالم.