3.67 ملايين درهم جائزة الطاقة البشرية تتصدر فعاليات معرض أديبك 2025

ستُسلط جوائز الطاقة البشرية للصحة والرفاهية، التي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي(3.67 ملايين درهم)، الضوء على الحلول المبتكرة والقابلة للقياس التي تُعزز الصحة البدنية والنفسية للعاملين في قطاع الطاقة حول العالم، خلال معرض أديبك 2025، المُقرر عقده في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر في أبوظبي الأسبوع المقبل.

تعكس هذه الجائزة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة لدعم الابتكار والرفاهية والتميز في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 لدولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تُرسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة عالمياً في جودة الحياة من خلال تعزيز أنماط الحياة الصحية وتعزيز الصحة النفسية.

ستُكرّم الجائزة مؤسسة واحدة في قطاع الطاقة خلال معرض أديبك 2025. وقد خضعت المشاركات لفحص دقيق من قِبل لجنة تحكيم دولية مرموقة من جميع أنحاء العالم.

تُعدّ هذه الجوائز، التي أطلقتها شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.ع (RPM)، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية قبل دخول المستشفى وخدمات الطوارئ الطبية في الشرق الأوسط، وشركة برجيل القابضة، الشركة الرائدة في مجال الرعاية الصحية فائقة التخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدعم من بروميثيوس ميديكال إنترناشونال، الشركة الرائدة في مجال التدريب على الطب الدفاعي ومقرها المملكة المتحدة، الأولى من نوعها في هذا القطاع.

تُشكّل هذه الجوائز جوهر مشاركة RPM في معرض ومؤتمر أديبك هذا العام، مُعززةً دورها كشريك طبي مُفضّل لقطاع الطاقة العالمي، ومُؤكّدةً التزامها بتطوير خدمات الرعاية الصحية والابتكار ورفاهية الموظفين على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف شركة بروميثيوس ميديكال إنترناشونال، التابعة لـ RPM، إلى إطلاق برنامج عالمي فريد من نوعه لضمان الرعاية الطبية والأمنية لكبار الشخصيات خلال معرض ومؤتمر أديبك. كما ستعرض بروميثيوس برنامجها الشامل للصحة النفسية ورفاهية الموظفين، وهو مبادرة رائدة مُكرّسة لتعزيز السلامة النفسية، وتحسين إنتاجية القوى العاملة، وتقليل معدل دوران الموظفين من خلال دمج دعم الصحة النفسية.

قال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: «مشاركتنا في معرض ومؤتمر أديبك 2025 خطوة استراتيجية في مسيرتنا نحو الارتقاء بمعايير الصحة والرفاهية في قطاع الطاقة العالمي. صُممت جائزة الطاقة البشرية، البالغة قيمتها مليون دولار أمريكي، لتكريم وإلهام المؤسسات التي تُفكر بشكل مختلف في مجال الصحة والرفاهية. ومع تطور هذا القطاع، نلتزم بتقديم خدمات طبية عالمية المستوى، وابتكارات قائمة على الذكاء الاصطناعي، وبرامج للصحة النفسية تُمكّن المؤسسات من حماية أثمن أصولها - موظفيها».

خلال المعرض، ستعرض شركة ريسبونس بلس أحدث حلول الذكاء الاصطناعي المُصممة لتعزيز خدمات الصحة المهنية المُصممة خصيصاً لقطاع الطاقة. تهدف هذه التقنيات إلى تحسين الكشف المُبكر عن المخاطر الصحية والوقاية منها وإدارتها في بيئات العمل عالية الطلب.