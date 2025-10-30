جدول فعاليات دبي يكشف عن باقة مميزة من الفعاليات خلال شهر نوفمبر 2025

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن باقة متنوعة من الأنشطة والأحداث التي تستضيفها دبي في شهر نوفمبر 2025، والتي تضم احتفالات ثقافية، وفعاليات التصاميم، وبطولات ومنافسات رياضية دولية، واستعراضات عالمية مباشرة.

ويشهد الشهر تجارب تلبي مختلف الأذواق، بدءاً من تحدي دبي للياقة، الذي يقام على مستوى الإمارة، ووصولاً إلى أسبوع دبي للتصميم، وبطولة دي بي ورلد العالمية للجولف، ومجموعة من الحفلات الموسيقية الرئيسية، ما يعكس الطابع الحيوي الذي تتميز به دبي باعتبارها وجهة عالمية للإبداع والتواصل والترفيه.

اللياقة البدنية

تحدي دبي للياقة

• التاريخ: 1 - 30 نوفمبر 2025

• الموقع: مختلف أنحاء الإمارة

• التفاصيل: يقوم تحدي دبي للياقة على الالتزام بممارسة الأنشطة الصحية لمدة شهر كامل، ويقدم للسكان والزوار جدولاً حافلاً بالتمارين، وحصص التوعية، والفعاليات الرياضية المجانية. ويشجع التحدي المشاركين على تخصيص 30 دقيقة يومياً لممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 يوماً، وتشمل أبرز أنشطته هذا العام أربع فعاليات رئيسية، هي تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي ورلد في 2 نوفمبر، حيث يتحول شارع الشيخ زايد إلى مسار لراكبي الدراجات؛ وتحدي دبي للتجديف المقدم برعاية هيئة الطرق والمواصلات في حتّا خلال عطلة نهاية الأسبوع من 8 حتى 9 نوفمبر؛ وتحدي دبي للجري، الحدث المجتمعي الضخم المقدم برعاية ماي دبي في 23 نوفمبر؛ ودبي لليوغا، الحدث الختامي الجديد كلياً الذي يقام في 30 نوفمبر.

سباق نصف ماراثون حديقة مشرف

• التاريخ: 1 نوفمبر 2025

• الموقع: حديقة مشرف

• التفاصيل: يقام سباق نصف ماراثون حديقة مشرف في اليوم الأول من تحدي دبي للياقة، مع مسارات بطول 3 كلم، و5 كلم، و10 كلم، و21.1 كم، بما يناسب المشاركين من جميع المستويات.

سباق Women’s Epic

• التاريخ: 1 نوفمبر 2025

• الموقع: فندق لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس

• التفاصيل: يعود سباق Women’s Epic ليوفر تجربة مميزة للسيدات المحبات للمغامرة، مع مسارات بطول 1 كم، و5 كم، و10 كم وسط المناظر الطبيعية الخلابة، مصممة لتشجيع المشاركة من جميع المستويات.

سبارتان حتّا وادي هب 2025

• التاريخ: 1 نوفمبر 2025

• الموقع: وادي هب في منتجعات حتّا

• التفاصيل: يشكل هذا الحدث فرصة للرياضيين من جميع مستويات اللياقة البدنية ليعيشوا مغامرة على مدار يوم كامل، ويشاركوا خلاله في سباقات «سبرينت» لمسافة 5 كلم أو «سوبر ريس» لمسافة 10 كلم، المصممة لاختبار قوتهم وقدرتهم على التحمل، وتحليهم بروح معنوية عالية. ويضم الحدث أنشطة تناسب الأطفال محبي المغامرات، حيث يمكنهم المشاركة في سباق مخصص لهم لمسافات من 1 كلم إلى 3 كلم، ما يوفر يوماً رياضياً لجميع أفراد العائلة.

تحدي الوحول حتّا 2025

• التاريخ: 2 نوفمبر 2025

• الموقع: وادي هب في منتجعات حتّا

• التفاصيل: يعود تحدي الوحول في حتّا وسط المناظر الرائعة لجبال الحجر الخلابة، ويدعو المشاركين إلى بذل أقصى ما يملكون من قوة بدنية لتجاوز أكثر من 20 عائقاً تم تصميمها لاختبار قدرتهم على التحمل.

كرانك في مطار دبي الدولي

• التاريخ: 6 نوفمبر 2025

• الموقع: مطار دبي الدولي

• التفاصيل: يعود الحدث الرياضي كرانك مجدداً إلى مطار دبي الدولي ضمن تحدي دبي للياقة، ليحول مدرجة إلى ساحة مفتوحة لمحبي ركوب الدراجات الهوائية. وتقام الفعالية مع شروق الشمس بإشراف نخبة من المدربين على وقع أنغام الموسيقى الإيقاعية والأجواء المفعمة بالنشاط.

سباق دبي لجري السيدات 2024

• التاريخ: 9 نوفمبر 2025

• الموقع: حديقة الفرسان، مدينة إكسبو دبي

• التفاصيل: يحتفي سباق دبي لجري السيدات 2025 بتمكين المرأة، وهو أكبر سباق مخصص للسيدات في الشرق الأوسط. ويمكن للمشاركات من جميع المستويات المشاركة في النسخة الثانية عشرة من الفعالية، بمختلف أشكال رياضاتهم المفضلة، ضمن احتفال يعكس قوة المرأة ووحدتها.

تراياثلون T100

• التاريخ: 13 - 16 نوفمبر 2025

• الموقع: مضمار ميدان

• التفاصيل: يقام تراياثلون T100 ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، ويدعو المشاركين إلى خوض تحديات لمسافات تبلغ 100 كلم.

سباق الموسيقى للجري

• التاريخ: 15 نوفمبر 2025

• الموقع: مضمار ميدان

• التفاصيل: يقام سباق الموسيقى للجري هذا العام على مضمار ميدان ضمن مسار بطول 5 كلم، ليمنح المشاركين تجربة مليئة بالحيوية، تتخللها عروض موسيقية حماسية يقدمها منسقو الأغاني الموهوبون، وصولاً إلى خط النهاية الذي يتحول إلى احتفال نابض بالأجواء الإيجابية والطاقة.

سباق ترايثلون في مسبح أورا سكاي

• التاريخ: 15 نوفمبر 2025

• الموقع: حوض سباحة أورا سكاي

• التفاصيل: يستقبل حوض السباحة الشهير أورا سكاي الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية لتجربة سباق ترايثلون لا مثيل له، والذي يقام ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة. ويقع أورا سكاي على ارتفاع 200 متر، ويشتهر بأنه «أعلى حوض سباحة بانورامي لا متناهٍ في العالم بزاوية 360 درجة»، ويتميز بإطلالات مذهلة على معالم دبي، ونخلة جميرا، والمياه المتلألئة للخليج العربي، ما يمنح المشاركين أجواءً استثنائية، وتجربة لا تنسى أثناء السباق.

آرابيان ووريور

• التاريخ: 15 نوفمبر 2025

• الموقع: دبي فستيفال سيتي

• التفاصيل: يوفر آرابيان ووريور، أحد أكثر سباقات العوائق الحماسية في المنطقة، فرصة مميزة للمشاركين من مختلف المستويات لاختبار طاقتهم وقدرتهم على التحمل. ويقام السباق في إطار تحدي دبي للياقة، ليوفر تجربة مليئة بالحيوية.

سباق الوحدة للجري من بنك الإمارات دبي الوطني

• التاريخ: 16 نوفمبر 2025

• الموقع: حديقة الفرسان، مدينة إكسبو دبي

• التفاصيل: يعود سباق الوحدة للجري من بنك الإمارات دبي الوطني في نسخته الثامنة لدعم أصحاب الهمم، ويشجعهم على المشاركة مع أصدقائهم وعائلاتهم ضمن الأجواء الاحتفالية، حيث يمكنهم اختيار الجري على مسارين لمسافة 5 كلم أو 10 كلم، ضمن وقت محدد.

سباق Runway للجري 2025

• التاريخ: 16 نوفمبر 2025

• الموقع: معرض دبي للطيران

• التفاصيل: يقام سباق Runway للجري ضمن أنشطة تحدي دبي للياقة لهذا العام، ليوفر لأكثر من 1.000 مشارك فرصة قضاء أوقات لا تنسى مفعمة بالنشاط. ويمكن للمشاركين اختبار مغامرة جديدة وفريدة من نوعها للجري لمسافة 5 كلم فوق المدرج الذي يقام عليه معرض دبي للطيران.

نصف ماراثون بلس 500 سيتي

• التاريخ: 16 نوفمبر 2025

• الموقع: مبنى البوابة، مركز دبي المالي العالمي

• التفاصيل: يحظى المشاركون في السباق بفرصة الجري والاستمتاع بالمناظر المبهرة لدبي ضمن مسار يمر بالقرب من أبرز المعالم في الإمارة.

سباق سكيتشرز برفورمانس الليلي

• التاريخ: 19 نوفمبر 2025

• الموقع: جسر ميدان

• التفاصيل: يقام السباق على جسر ميدان المضاء، حيث يمكن للمشاركين الجري وسط أجواء مميزة والاستمتاع بالمناظر الخلابة للمشهد البانورامي لدبي تحت أضواء النجوم. ويتيح السباق للمشاركين اختيار مسارات 3 كلم أو 5 كلم أو 10 كلم، والاستمتاع بإطلالات بانورامية على الإمارة وبرج خليفة.

سلسلة منافسات Turf Games دبي سيتي

• التاريخ: 21 نوفمبر 2025

• الموقع: ملعب آي إس دي، مدينة دبي الرياضية

• التفاصيل: توفر سلسلة منافسات Turf Games دبي سيتي الفرصة للمشاركين للتعرف على مستوى لياقتهم البدنية، من خلال مجموعة من التمارين التي تتيح للفرق المكونة من 6 أعضاء تقييم قدراتهم الجسدية ومهاراتهم التكتيكية والاستراتيجية، إلى جانب تعزيز روح العمل الجماعي بينهم.

الفعاليات المجتمعية

موسم الوصل 2025 - 2026

• التاريخ: 31 أكتوبر 2025 - 2 مايو 2026

• الموقع: ساحة الوصل، مدينة إكسبو دبي

• التفاصيل: تحت شعار «لكل مناسبة احتفال»، تطلق مدينة إكسبو دبي الحدث المنتظر «موسم الوصل»، وهو مجموعة من الأنشطة الثقافية التي تمتد لستة أشهر، والمصممة لتعزيز التواصل بين الناس من خلال المهرجانات، وعروض الأداء، والفعاليات المميزة، مثل مدينة الشتاء، وحي رمضان.

مهرجان الكيك

• التاريخ: 28 نوفمبر 2025 - 2 ديسمبر 2025

• الموقع: ساحة الوصل، مدينة إكسبو دبي

• التفاصيل: تستضيف مدينة إكسبو دبي مهرجان الكيك الأول من نوعه في المنطقة، والذي يستمر لمدة 5 أيام، ويشتمل على ورش عمل، ومسابقات مميزة، ولقاءات مع أسماء بارزة في مجال الحلويات والمعجنات.

فعاليات نمط الحياة

أسبوع دبي للساعات 2025

• التاريخ: 19 - 23 نوفمبر 2025

• الموقع: دبي مول، حديقة البرج، وسط مدينة دبي

• التفاصيل: احتفالاً بمرور 10 أعوام على انطلاقه، يستضيف أسبوع دبي للساعات في حديقة البرج أكثر من 90 علامة تجارية فاخرة، إضافة لورش عمل تفاعلية، وعروض ثقافية، للاحتفاء بفن صناعة الساعات، وما يتميز به من دقة وإبداع.

مهرجان أيقونات بورشه

• التاريخ: 22 - 23 نوفمبر 2025

• الموقع: حي دبي للتصميم

• التفاصيل: يقدم معرض أيقونات بورشه تجربة استثنائية لعشاق السيارات، تجمع بين التراث والابتكار من خلال عروض تضم السيارات الكلاسيكية، والتصاميم المستقبلية، والأعمال الفنية، في احتفالية نابضة بالحياة تجسد شغف القيادة وعالم بورشه المميز.

الفعاليات الفنية والثقافية

أسبوع دبي للتصميم

• التاريخ: 4 - 9 نوفمبر 2025

• الموقع: حي دبي للتصميم

• التفاصيل: يتحول حي دبي للتصميم إلى مركز نابض بالحياة والفن والابتكار مع أضخم احتفالية إبداعية تشهدها المنطقة بما يقام خلالها من المعارض، والحوارات، وورش العمل، والأعمال الفنية.

داون تاون ديزاين

• التاريخ: 5 - 9 نوفمبر 2025

• الموقع: حي دبي للتصميم

• التفاصيل: تمثل داون تاون ديزاين فعالية رائدة في مجال التصميم في الشرق الأوسط. والتي ستقام في حي دبي للتصميم، لتوفر لزواره فرصة مميزة لاستكشاف أحدث الإبداعات، وتستعرض أعمالاً مبتكرة، ومنتجات تطلق لأول مرة، وتجارب ملهمة في مجالات التصاميم الداخلية، والهندسة المعمارية، ونمط الحياة.

ليالي الفن في مركز دبي المالي العالمي

• التاريخ: 13 - 16 نوفمبر 2025

• الموقع: مبنى البوابة، مركز دبي المالي العالمي

• التفاصيل: تعود ليالي الفن في مركز دبي المالي العالمي لتقدم أحد أكثر العروض تنوعاً في المنطقة، مع أعمال فنية إقليمية وعالمية تشمل اللوحات، والمنحوتات، والفنون الرقمية، والعروض الحية، وسط أجواء مفعمة بالحيوية.

الفعاليات الترفيهية الحية

حفل عمرو دياب

• التاريخ: 1 نوفمبر 2025

• الموقع: كوكا كولا أرينا

• التفاصيل: يعود النجم الكبير عمرو دياب إلى دبي لإحياء حفله المباشر وتقديم مجموعة من أشهر وأحدث أغانيه.

حفل يوم ميلاد سبوت

• التاريخ: 2 نوفمبر 2025

• الموقع: جميرا زعبيل سراي

• التفاصيل: صمم هذا العرض الرائع خصيصاً للأطفال من عمر سنتين فما فوق، وهو مستوحى من الكتاب المفضل لدى الأطفال «عيد ميلاد سبوت»، حيث يقدم أنشطة احتفالية تفاعلية مليئة بالأغاني، والأجواء الموسيقية الراقصة، والألعاب المسلية، ليعيد إحياء هذه القصة الكلاسيكية.

إليسا في حفل مباشر

• التاريخ: 3 نوفمبر 2025

• الموقع: دبي أوبرا

• التفاصيل: تقدم النجمة اللبنانية الشهيرة إليسا حفلاً غنائياً مباشراً على مسرح دبي أوبرا، تؤدي خلاله أجمل أغانيها الرومانسية التي منحتها لقب «ملكة الإحساس».

مهرجان UNTOLD في دبي

• التاريخ: 6 - 9 نوفمبر 2025

• الموقع: دبي باركس آند ريزورتس

• التفاصيل: سيكون عشاق الموسيقى على موعد مع أضخم مهرجان للموسيقى الإلكترونية في العالم، مع عودة مهرجان UNTOLD إلى دبي في نسخة العام 2025، والذي تشارك فيه نخبة من منسقي الأغاني والفنانين العالميين، من بينهم مارتن غاريكس، وأرمين فان بورين، وستيف أوكي، وجي بالفين، وسط أجواء احتفالية غامرة.

حفل فرقة لينينغراد

• التاريخ: 7 نوفمبر 2025

• الموقع: كوكا كولا أرينا

• التفاصيل: يقدم مسرح كوكا كولا أرينا في دبي ليلة موسيقية استثنائية مع سيرغي شنوروف وفرقة لينينغراد الشهيرة، الذين يقدمون تشكيلة من أغانيهم الروسية التي تعتبر مثالاً للأداء الحيوي والجريء.

مؤتمر tabletop.me للألعاب المبتكرة

• التاريخ: 7 - 9 نوفمبر 2025

• الموقع: دبي آوتليت مول

• التفاصيل: يستضيف دبي آوتليت مول مؤتمر tabletop.me الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لألعاب الطاولة، ليوفر للزوار تجارب ممتعة مع ألعاب الورق، وتقمص الأدوار، والمنافسات، وورش العمل. وتستمر الفعالية لثلاثة أيام، بحضور العديد من المصممين، والناشرين العالميين، وعشاق الاستكشاف، والتحدي.

دافيدو في دبي ضمن جولته العالمية 5IVE Alive

• التاريخ: 8 نوفمبر 2025

• الموقع: كوكا كولا أرينا

• التفاصيل: يحضر نجم الإيقاعات الأفريقية دافيدو إلى دبي لإحياء حفله المباشر ضمن جولته العالمية 5IVE Alive، ويقدم مجموعة من أجمل الأغاني التي تصدرت المراكز الأولى، في أمسية رائعة تحتفي بالموسيقى والثقافة الأفريقية الغنية والمتنوعة.

كرنفال الفراشات 2025

• التاريخ: 8 - 9 نوفمبر 2025

• الموقع: مسرح مدينة دبي للإعلام

• التفاصيل: يجمع كرنفال الفراشات بين الموسيقى والثقافة في احتفال يستمر لمدة يومين، ويشارك فيه أكثر من 30 فناناً عالمياً، مع تشكيلة واسعة من الأعمال الموسيقية من موسيقى «أفروبيتس» إلى «الأمابيانو»، وكرنفالات مبهرة، ومؤدين عالميين، وأنشطة متنوعة.

باسم يوسف

• التاريخ: 16 نوفمبر 2025

• الموقع: كوكا كولا أرينا

• التفاصيل: يعود باسم يوسف، الكوميدي المصري – الأمريكي الشهير، إلى دبي ليقدم عرضاً ساخراً يجمع بين الذكاء الحاد والفكاهة السياسية والثقافية، ضمن أمسية ترفيهية مليئة بالفقرات الكوميدية.

حفل فرقة ديب بيربل

• التاريخ: 20 نوفمبر 2025

• الموقع: كوكا كولا أرينا

• التفاصيل: تستضيف كوكا كولا أرينا أمسية بأجواء موسيقى الروك النابضة بالحيوية، مع فرقة الروك الأسطورية «ديب بيربل»، التي تقدم حفلها الوحيد في منطقة الشرق الأوسط هذا العام، لتتيح لعشاق الموسيقى فرصة الاستمتاع بمجموعة من أشهر أغانيها، بما في ذلك «سموك أون ذا ووتر»، وغيرها من الإبداعات المميزة.

رونان كيتينغ في حفل مباشر

• التاريخ: 21 نوفمبر 2025

• الموقع: مسرح مدينة دبي للإعلام

• التفاصيل: شكل صوت رونان كيتينغ علامة فارقة لجيل بكامله، منذ بداية مشواره الفني كقائد لفرقة بوي زون الموسيقية، وحتى خلال مسيرته الفردية التي امتدت لعقود. ويقدم الفنان الشهير باقة من أجمل أغانيه، مثل «لايف إز إيه رولركوستر»، و«وين يو ساي ناثينج أت أول»، و«إف تومورو نيفر كمز»، في أجواء تملؤها الذكريات والحنين.

تيدي سويمز يحيي حفلاً مباشراً

• التاريخ: 22 نوفمبر 2025

• الموقع: كوكا كولا أرينا

• التفاصيل: يشتهر سويمز بأسلوبه المميز الذي يمزج فيه بين موسيقى آر آند بي والسول والكونتري بوب، وبالكلمات العميقة لأغنياته التي حققت نجاحات ملفتة، ويقدم في عرضه تشكيلة من أروع أغانيه، وأبرزها أغنية «لوز كونترول» الحائزة على العديد من الجوائز البلاتينية، إلى جانب تصدرها قائمة بيلبورد هوت 100.

إبراهيم تاتليسس في حفل مباشر

• التاريخ: 23 نوفمبر 2025

• الموقع: كوكا كولا أرينا

• التفاصيل: يحضر النجم التركي إبراهيم تاتليسس، الشهير بلقب «الإمبراطور» إلى دبي، لإحياء أول حفل له في الإمارة. وتمتد خبرة تاتليسس إلى أكثر من خمسة عقود، أسر خلالها الجمهور في جميع أنحاء العالم بأسلوبه الخاص الذي يجمع بين الأغنيات الشعبية التركية وموسيقى البوب المعاصرة.

جون باتيست في حفل مباشر

• التاريخ: 23 نوفمبر 2025

• الموقع: دبي أوبرا

• التفاصيل: يحيي المغني وكاتب الأغنيات والملحن جون باتيست، الحائز على 7 جوائز غرامي وأوسكار، حفلاً موسيقياً مباشراً لأول مرة في دبي، ويندرج حفل باتيست الموسيقي والمبدع العالمي ضمن «سلسلة حفلات مايسترو»، والتي ستقام لأمسية واحدة فقط في الإمارة.

حفل المغني تيمبالاند

• التاريخ: 28 نوفمبر 2025

• الموقع: كوكا كولا أرينا

• التفاصيل: يحيي النجم تيمبالاند، أحد أبرز الأسماء وأكثرها شهرة في عالم الموسيقى المعاصرة، حفلاً فنياً مباشراً على مسرح كوكا كولا أرينا. وقد تعاون المنتج ومغني الراب ومؤلف الأغاني الحائز على جائزة جرامي مع مجموعة من أشهر الفنانين، بمن فيهم بيونسيه، وجاي زي، وميسي إيليوت، وجاستن تيمبرليك، ونيللي فورتادو.

حفل نصير شمّة

• التاريخ: 29 نوفمبر 2025

• الموقع: دبي أوبرا

• التفاصيل: يشتهر الفنان نصير شمّة بألحانه المميزة التي ارتقت بالموسيقى العربية إلى مستويات عالمية، حيث سيقدم عرضاً موسيقياً إلى جانب 12 عازفاً منفرداً من فرقته بناة السلام، يبدع خلاله ألحاناً فريدة تمزج بين التقاليد والابتكار.

حفل فرقة Cup of Joe

• التاريخ: 29 نوفمبر 2025

• الموقع: كوكا كولا أرينا

• التفاصيل: تقدم فرقة البوب والروك الفلبينية Cup of Joe عرضاً استثنائياً لا ينسى على مسرح كوكا كولا أرينا، حيث يستمتع الحضور بأمسية مفعمة بالحماس تتضمن مجموعة من أشهر الأغاني المفضلة لدى الجمهور، إلى جانب تشكيلة من أحدث الأغاني التي جعلت Cup of Joe إحدى أشهر الفرق الموسيقية في الفلبين.

كالفن هاريس في حفل مباشر

• التاريخ: 29 نوفمبر 2025

• الموقع: أوشوايا دبي هاربر إكسبيرينس

• التفاصيل: يضفي منسق الأغاني كالفن هاريس مزيداً من الحيوية على الأجواء الاحتفالية المستوحاة من جزيرة إيبيزا، حيث يلتقي الجمهور في أمسية افتتاحية في أوشوايا دبي هاربر إكسبيرينس، ويقدم لهم مجموعة مختارة من أشهر أغانيه العالمية، مثل ذس إز وات يو كيم فور، وون كيس، وهاو ديب إز يور لاف.

الرياضة

التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم للرجبي للرجال 2027

• التاريخ: 8 - 18 نوفمبر 2025

• الموقع: ملعب ذا سيفنز

• التفاصيل: يترقب عشاق رياضة الرجبي العد التنازلي لانطلاق التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم للرجبي للرجال 2027، وهي المرحلة الأخيرة قبل انطلاق البطولة في أستراليا، حيث سيحظى فريق واحد رابح بفرصة المشاركة في هذه الفعالية العالمية.

بطولة دبي بريميير بادل P1

• التاريخ: 9 - 16 نوفمبر 2025

• الموقع: مجمع حمدان الرياضي

• التفاصيل: يستضيف مجمع حمدان الرياضي منافسات حماسية في النسخة الثانية من بطولة دبي بريميير بادل P1، التي تقام على مدار أسبوع بمشاركة نخبة من اللاعبين الذين يتنافسون للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 1.8 مليون درهم ضمن فئتي الرجال والسيدات.

بطولة دي بي ورلد العالمية للجولف

• التاريخ: 13 - 16 نوفمبر 2025

• الموقع: عقارات جميرا للجولف

• التفاصيل: يبلغ الحماس أعلى مستوياته مع تنافس نخبة لاعبي الجولف العالميين للفوز بلقب بطولة دي بي ورلد العالمية للجولف، ضمن الجولة الختامية من سلسلة رولكس للجولف، تحت شعار السباق إلى دبي.

الموسم الأول من بيسبول يونايتد الإمارات

• التاريخ: 14 نوفمبر - 14 ديسمبر 2025

• الموقع: ملعب بيسبول يونايتد، ذا سيفينز

• التفاصيل: يترقب عشاق الرياضة اللحظة التاريخية لانطلاق مباريات الموسم الاحترافي الأول لدوري بيسبول يونايتد الإمارات، الذي تقام منافساته على مدى شهر بمشاركة أهم المواهب العالمية، حيث يقدمون أداءً استثنائياً على أرض ملعب بيسبول يونايتد في ذا سيفينز.

بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي

• التاريخ: 28 - 30 نوفمبر 2025

• الموقع: ملعب ذا سيفنز

• التفاصيل: بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي هي واحدة من أشهر الفعاليات الرياضية والترفيهية وأكثرها شعبية في المنطقة. وتتميز في كل عام بنسخة أوسع وأفضل من سابقاتها، حيث تقدم نسخة عام 2025 لعشاق الرياضة تجربة استثنائية لا تنسى.

نهائي ريد بل لثلاثيات السلة 2025

• التاريخ: 29 نوفمبر 2025

• الموقع: جميرا أبراج الإمارات

• التفاصيل: تستقطب منافسات نهائي ريد بل لثلاثيات السلة 2025 أبرز الموهوبين في رياضة كرة السلة «ستريت باسكت بول» في العالم، حيث تتنافس الفرق الفائزة في المنافسات الوطنية من مختلف أنحاء العالم في مباريات سريعة مشوقة بنظام ثلاثة لاعبين ضد ثلاثة للفوز باللقب العالمي المرموق.