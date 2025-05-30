مليون زائر لجناح الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا – كانساي"



احتفى جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا» بارتفاع عدد زوّاره إلى مليون زائر، في محطة مفصلية تُضاف إلى سجله الحافل بالإنجازات منذ انطلاق المعرض في 13 أبريل. وشهد الجناح فعاليات خاصة بهذه المناسبة المميزة، التي تعكس حجم الاهتمام المتنامي والإقبال المتواصل الذي يحظى به الجناح من الزوّار من شتى أنحاء العالم.

شهادة تذكارية

واستقبل شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة فوق العادة لدى اليابان والمفوّض العام لجناح الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا، الزائرة رقم مليون للجناح، وهي إحدى العاملات اليابانيات في قطاع الإنشاءات من مدينة كوبي اليابانية، حيث قدّم لها شهادة تذكارية خاصة، تقديراً لهذه اللحظة الرمزية وتوثيقاً لقيمة هذا الإنجاز التاريخي.

وقال شهاب الفهيم: "يشكّل بلوغنا اليوم عتبة المليون زائر مصدر فخر كبير لنا، ويؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه جناح دولة الإمارات كمنارة نابضة بالحوار الثقافي والابتكار"، مُضيفاً أن "كل شخص يزور جناحنا يصبح جزءاً من الحكاية التي نرويها — حكاية تُجسّد قيم دولة الإمارات، وتعكس روح شعبها، وتطلّعاتها لمستقبل أكثر إشراقاً".

إقبال متواصل

ومنذ افتتاحه، يشهد جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا» إقبالاً متواصلاً من الزوّار، الذين يجذبهم السرد الغامر لتجربة الجناح وتصميمه المعماري اللافت. حيث يأخذ الجناح، المُصمم تحت شعار "من الأرض إلى الأثير"، زوّاره في رحلة متعددة الحواس تسرد قصة دولة الإمارات، وتُبرز ملامحها الإنسانية وابتكاراتها التي ترسم ملامح مستقبلها، مُستلهماً من الإرث الإماراتي العريق لدفع عجلة التقدّم المشترك نحو مستقبل مزدهر على كوكب الأرض وما بعده.

ومع استمرار فعاليات «إكسبو 2025 أوساكا» حتى 13 أكتوبر 2025، يستعد جناح دولة الإمارات لاستقبال المزيد من الزوّار في الأشهر المقبلة، مواصلاً دوره كمحطة ملهمة للتفاعل الثقافي واستكشاف الرؤية الإماراتية للمستقبل.