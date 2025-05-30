«الشارقة لريادة الأعمال» ينظم «مرسى شراع الاستثمار» بمشاركة 200 شركة



نظم مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» النسخة الأولى من «مرسى شراع للاستثمار» بمشاركة نحو 200 شركة ناشئة، ووفر لها فرصة التواصل مع مجموعة من المستثمرين النشطين.

وشهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين «شراع» وشركة «كونتينوس فينشر كابيتال» بهدف فتح آفاق جديدة للتمويل أمام الشركات الناشئة التابعة لـ«شراع».

ومنذ 2016 دعم «شراع» أكثر من 450 شركة ناشئة وأسهم في جمع ما يقارب 300 مليون دولار أمريكي من التمويل.

وتلتزم فعالية «مرسى الاستثمار» بتسريع وصول الشركات الناشئة إلى رأس المال وتقديم الدعم الذي يتيح لها تحقيق النمو المستدام والتوسع في الأسواق، وأتيحت لكل شركة ناشئة مشاركة فرصة عقد اجتماعات فردية مع مستثمرين تم اختيارهم بناءً على توافق الاهتمامات والمجالات الاستثمارية بما يعزز من فرص تحقيق نتائج مثمرة.

جلسة حوارية

وتضمنت الفعالية جلسة حوارية بعنوان «في عقل المستثمر»، استضافت سونيا ويمولر، المؤسس المشارك الشريك العام في VentureSouq عضو المجلس الاستشاري لـ«شراع»، وقدّمت ويمولر رؤى ثاقبة حول توقعات المستثمرين وآليات اتخاذ القرار الاستثماري مستندة إلى خبرتها الواسعة في دعم الشركات الناشئة في المنطقة وخارجها.

ووقع «شراع» وشركة «كونتينوس فينشر كابيتال» مذكرة تفاهم بهدف فتح آفاق جديدة للتمويل أمام الشركات الناشئة التابعة لـ«شراع»، لا سيما في مرحلتي ما قبل التأسيس والتأسيس.

ووقّع المذكرة سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وكولين ميجل، الشريك المؤسس لشركة كونتينوس فينشر كابيتال.

وتعكس الشراكة التزام «شراع» المستمر بتسريع نمو الشركات الناشئة من خلال تسهيل الوصول إلى رأس المال في مراحله المبكرة وتعزيز جاهزية الاستثمار وربط رواد الأعمال بالمستثمرين الإقليميين والدوليين، وستحظى الشركات الناشئة بدعم استراتيجي وحضور أكبر في السوق وتفاعل فعال مع شبكة مستثمري «كونتينوس فينشر كابيتال».

روابط استراتيجية

وقالت سارة النعيمي: «تعكس فعالية «مرسى شراع للاستثمار» التزام «شراع» الراسخ بإنشاء منصات تتيح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين وتدعم بناء روابط استراتيجية طويلة الأمد بين الطرفين، وصُممت لتوفير منصة فاعلة تتيح لرواد الأعمال عرض مشاريعهم والحصول على الدعم المطلوب لتطوير مسيرتهم وتسريع نمو أعمالهم، ومن خلال هذا النهج نواصل جهودنا لترسيخ مكانة الشارقة مركزاً للابتكار وريادة الأعمال وتعزيز دور المشاريع الريادية في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة».