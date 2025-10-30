القمة العالمية لمستقبل الضيافة تكرّم رواد التميز

كرّمت «القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2025» نخبة من الشخصيات القيادية في قطاعي الضيافة والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، بجوائز مستقبل الضيافة التي تضم أربع فئات مخصصة، تسلط الضوء على الأسماء البارزة التي كان لها إسهام مؤثر في مسيرة تطور هذا القطاع المهم. شهد الحفل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

والفائزون بجوائز القمة العالمية لمستقبل الضيافة لعام 2025:

• جائزة الإنجاز مدى الحياة: عبدالله أحمد الموسى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مشاريع عبدالله أحمد الموسى (مجموعة أرينكو).

• جائزة القائد المؤثر: لورا إغلتون، المدير العام لفندق إنديغو دبي داون تاون.

• جائزة القائد المستقبلي: فيرونيكا أستانا، المديرة العامة لشركة ميني ماكس للضيافة.

• جائزة القيادة: فادي العسيري، المدير الأول للتعليم وبناء القدرات، شركة ريد سي جلوبال.

وتمت عملية اختيار المرشحين لجوائز القمة العالمية لمستقبل الضيافة عبر آلية انتقاء دقيقة تمر بجولات تقييمية عدة، تجريها لجنة تحكيم رفيعة المستوى، تضم نخبة من القيادات والخبراء في قطاع الضيافة.

وقال جوناثان ورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة «ذا بِنش» المنظمة للقمة العالمية لمستقبل الضيافة: «تعكس جوائز القمة العالمية لمستقبل الضيافة معايير التميز والابتكار، وتسلط الضوء على القيادات التي تعيد تشكيل مستقبل القطاع.

وتبرهن إنجازات الفائزين على أثر الرؤية الواضحة والقيادة الفاعلة في دفع صناعة الضيافة نحو مستويات أعلى من التطور.

ومع ترسخ الجائزة كونها تقليداً سنوياً ضمن برنامج القمة واحتفالنا بالذكرى العشرين لانطلاقتها يأتي هذا التكريم لإبراز الأسماء التي كان لإسهاماتها دور حاسم في تطور القطاع عالمياً».