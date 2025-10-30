«العربية للطيران» تطلق رحلتها المباشرة بين رأس الخيمة وايكاترينبرج

أعلنت «العربية للطيران» بدء رحلتها الأسبوعية المباشرة بين رأس الخيمة ومدينة ايكاترينبرج في روسيا، في خطوة تعزز من توسع شبكة وجهات الشركة انطلاقاً من مركز عملياتها في رأس الخيمة، ما يوفر للمسافرين خيارات سفر مريحة وبأسعار معقولة.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: يسعدنا إضافة ايكاترينبرج إلى شبكة وجهاتنا المتنامية من رأس الخيمة، ما يعكس التزامنا المستمر بتوفير خيارات سفر أوسع لعملائنا وتقديم تجربة مريحة وقيمة. كما تسهم هذه الوجهة الجديدة في تعزيز التبادل السياحي والتجاري بين دولة الإمارات وروسيا.

وإضافة إلى الخدمة الجديدة إلى ايكاترينبرج، تُسيّر العربية للطيران رحلات منتظمة ومباشرة من رأس الخيمة إلى موسكو، ما يتيح للمسافرين مزيداً من الخيارات والمرونة للسفر بين البلدين سواء بغرض العمل أو السياحة.

ويضم أسطول مجموعة العربية للطيران طائرات إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم، وتقدم مقصورة الطائرات راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية.