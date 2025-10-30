غرف دبي تعلن عن أجندة منتدى دبي للأعمال - الولايات المتحدة

أعلنت غرف دبي عن أجندة منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة الأمريكية، الذي تنظمه بمدينة نيويورك في 12 نوفمبر المقبل تحت شعار «فرص تحفّز النمو المشترك».

وتتضمن أجندة الحدث سلسلة من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية بمشاركة مجموعة من المسؤولين والخبراء لمناقشة عدد من المحاور الحيوية المرتبطة بآفاق العمل المشترك وفرص الأعمال الواعدة بين دبي والولايات المتحدة.

ويترأس معالي المهندس سلطان المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وفد غرف دبي للمنتدى، حيث يهدف الحدث لاستقطاب الشركات الأمريكية إلى دبي، ودعم المستثمرين الأمريكيين للاستفادة من فرص النمو الإقليمي والعالمي، واتخاذ دبي قاعدة للتوسع بالأسواق الدولية.

ويركز المنتدى على تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية مع مجتمع الأعمال الأمريكي، وتسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تزخر بها دبي، والفرص الاقتصادية المتنوعة التي توفرها أجندة دبي الاقتصادية D33.

وقال المهندس سلطان المنصوري: «تتبنى دبي رؤية اقتصادية متقدمة تقوم على ترسيخ مكانتها كمركز محوري في منظومة الاقتصاد العالمي، من خلال تعزيز انفتاحها على الأسواق الدولية، وتطوير شراكات استراتيجية ذات قيمة مضافة.

ويعكس تنظيم المنتدى، التزامنا بتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة باعتبارها أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لدبي، وحرصنا على العمل عن كثب مع مجتمع الأعمال الأمريكي للاستثمار في الفرص الواعدة والمتنوعة التي تزخر بها مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتقديم نموذج مبتكر للتعاون الاقتصادي طويل الأمد قائم على التنوع والانفتاح بين دبي والولايات المتحدة».

وتتضمن قائمة المتحدثين في جلسات المنتدى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وآمنة بن زعل المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، والدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي – قطاع الاستثمار والشراكات في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، والدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتشمل فعاليات المنتدى جلسات حوارية متخصصة تستعرض آفاق الاستثمار في اقتصاد دبي المتنوع، وبيئتها الداعمة للأعمال، والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية والنظام الضريبي التنافسي، كما تسلّط الضوء على دور دبي في تمهيد مسارات استثمارية جديدة أمام الشركات الأمريكية، ودورها البارز في قطاع التكنولوجيا المالية، ومكانتها المرموقة منصة انطلاق رئيسة للتوسع نحو الأسواق العالمية.

وتتضمن أجندة المنتدى أيضاً جلسة خاصة لاستعراض عوامل تزايد ثقة المستثمرين الأمريكيين بدبي.

وستتناول الجلسة أيضاً النموذج المبتكر للمناطق الحرة في دبي، وخطواتها الرائدة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتقنيات الأصول الرقمية والعملات المشفرة.

ويشكل الحدث الدورة الدولية الرابعة من منتدى دبي للأعمال، حيث تم تنظيم الدورة الدولية الأولى في مدينة بكين بالصين العام الماضي، وتلتها الدورة الثانية في لندن بالمملكة المتحدة، فيما تم تنظيم الدورة الدولية الثالثة في مدينة هامبورغ بألمانيا في شهر مايو الماضي.