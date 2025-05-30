معرض الشرق الأوسط للفعاليات ينطلق في دبي 17 يونيو

ينطلق معرض الشرق الأوسط للفعاليات 2025 في دورته السادسة عشرة، مؤكداً مكانته كأبرز منصة إقليمية داعمة للابتكار وبناء الشراكات وتحقيق النمو في قطاع الفعاليات الحية واجتماعات الأعمال والفعاليات التحفيزية والمؤتمرات والمعارض.

ويُقام المعرض هذا العام في يونيو المقبل، حيث يجمع أكثر من 5,000 خبير ومتخصص، من مصممي الفعاليات ورواة العلامات التجارية إلى خبراء التقنيات السمعية البصرية ومسؤولي التخطيط للوجهات العالمية، تحت سقف واحد لرسم مستقبل صناعة التجارب الفريدة.

ويقام المعرض 17 و18 يونيو، يليه حفل توزيع جوائز معرض الشرق الأوسط للفعاليات المنتظر يوم 19 يونيو في مدينة جميرا الساحرة ويُقدّم باقةً مميزةً من أكثر من 60 جلسة تدريبية وورشة عمل مجانية، تشكّل منصةً فريدةً لصقل المهارات المهنية، واستشراف أحدث الابتكارات، واغتنام فرص الأعمال الواعدة.

جلسات حوارية

يضم برنامج هذا العام منصتي ندوات تفاعليتين تستضيفان أكثر من 70 متحدثاً وخبيراً من أبرز قادة الفكر في المنطقة، يمثلون مؤسسات مرموقة مثل كوكاكولا أرينا، ودي إكس بي لايف، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وون وورلد رينتال، وإيثارا، ودبي لكرة السلة، وإلكترا، وبيربل غلو وغيرها، حيث يشاركون خبراتهم عبر ندوات تخصصية، وجلسات حوارية مفتوحة، ونقاشات جماعية، وورش عمل تفاعلية.

ويستضيف المعرض أكثر من 100 عارض رائد سيعرضون أحدث ما توصلت إليه الصناعة من منتجات وخدمات متطورة في مجالات متنوعة تشمل إنتاج الفعاليات، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والترفيه، والحلول الإبداعية. وقد تم إعادة تصميم مخطط قاعة العرض بهدف توفير بيئة مثالية لتواصل مُكثف وتوليد فرص عمل واعدة.

تستعرض Fifteen Eleven Events، الشركة الرائدة في حلول التوظيف والضيافة للفعاليات، ابتكاراتها المتمحورة حول العنصر البشري.