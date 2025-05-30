دبي.. «3 أيام من التخفيضات الكبرى» تطلق باقة من العروض الترويجية

انطلقت في دبي، اليوم، فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لتقدم عروضاً ترويجية لا تضاهى تشمل تخفيضات تصل إلى 90 % على أكثر من 500 علامة تجارية رائدة فيما يزيد على 2500 متجر، وذلك حتى أول يونيو 2025، وتحولت المدينة من خلال هذه الفعالية إلى وجهة مثالية للتسوق تجمع بين أحدث المنتجات والاحتفالات الاستثنائية، حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من التخفيضات الهائلة لشراء المنتجات بأفضل الأسعار.

أحدث الأزياء

ويمكن للمتسوقين تجديد خزائن ملابسهم استعداداً لعيد الأضحى المبارك والاختيار من بين تشكيلة واسعة من قطع الملابس المميزة والتصاميم المناسبة للعائلات والأفراد، حيث تقدم علامات تجارية رائدة مثل أبيركرومبي & فيتش، وتيد بيكر، وبروكس بروذيرس، ومانجو، وكوس، ونيشات لينن، وأمريكان إيجل، وجيوردانو، وإتش & إم، ونكست، وجاب، وماتلان، وكيابي، وغيرها الكثير، تخفيضات كبرى على أحدث تشكيلاتها من أزياء الرجال والنساء والأطفال.

منتجات التجميل

يستمتع المتسوقون في دبي بتخفيضات رائعة على منتجات العناية بالبشرة والشعر، ومستحضرات التجميل، والعطور، من أفضل العلامات التجارية العالمية والإقليمية، بما في ذلك سيفورا، وواتسونز، وكيلز، وإزيل، وكيكو ميلانو، وميك اب فور ايفر، وماك، وريتوالز، وغيرها من العلامات التجارية الرائدة.

الملابس الرياضية

وتقدم فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» لعشاق الملابس الرياضية الأنيقة فرصة الاستفادة من عروض ترويجية رائعة على الملابس والأحذية الرياضية تقدمها أشهر العلامات التجارية المتخصصة في هذا المجال، بما في ذلك أديداس، ولولو ليمون، وبوما، وفوت لوكر، وبي فت، وأندر آرمر.

عروض الأحذية

ويمكن للمتسوقين في دبي شراء الأحذية المفضلة لديهم بأسعار حصرية خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، حيث تقدم أشهر العلامات التجارية مثل هافاياناس، وديون لندن، وكلاركس، وشو مارت، وستيف مادن، وأوبرا، وإيكو، وليفيل شوز، إلى جانب علامات تجارية أخرى، تخفيضات رائعة على أحدث المنتجات، والقطع المفضلة للموسم، والأحذية الأساسية.

إكسسوارات رائعة

سيحظى المتسوقون كذلك خلال هذه الفعالية بفرصة الحصول على حقائب رائعة، وإكسسوارات مميزة، ونظارات عصرية من علامات تجارية شهيرة مثل لوفيزا، وبيزو، وكيبلينج، واكسسورايز، وكليرز، وإكس-برشنز ستايل، وبالي، وراي بان، والجابر للنظاارت، واوبتيفاشن، وسن غلاس هت، وغيرها من العلامات التجارية المحبوبة.

الساعات والمجوهرات

وتقدم أشهر متاجر الساعات عروضاً حصرية وتخفيضات استثنائية، بما في ذلك تايم هاوس، وريفولي، وبيت الساعات، ودانيال ويلنغتون، وإديت من أحمد صديقي، في حين تقدم متاجر المجوهرات الرائدة مثل مجوهرات بيور جولد، وجوهرة للمجوهرات، وزين للألماس، عروضاً مبهرة على قطع الذهب والألماس والمجموعات الجديدة لمن يبحثون عن قطع حلي مميزة أو هدايا مثالية بأفضل الأسعار.

عطور فاخرة

وسيحظى المتسوقون بفرصة الاستفادة من التخفيضات الكبرى التي تقدمها متاجر العطور الرائدة، بما في ذلك «في» للعطور، وأودورا، وكورال للعطور، وأريج، وعبدالصمد القرشي، وغيرها من المتاجر الشهيرة التي تعرض مجموعات مختارة بعناية لتناسب أجواء عيد الأضحى المبارك.

الأجهزة الإلكترونية

ويمكن لعشاق التكنولوجيا الاستفادة من تخفيضات مذهلة على أحدث الأجهزة والمعدات الإلكترونية من متاجر موثوقة مثل جاكي للتجزئة، وهارمان هاوس، وفيرجن ميجاستور، وايروس، وسامسونج، وغيرها من المنتجات المفضلة لدى الجمهور، حيث تتوفر عروض مميزة على الهواتف الذكية، والحواسيب المحمولة، والساعات الذكية، وسماعات الرأس، وملحقات الألعاب.

الأدوات المنزلية

ويمكن للأصدقاء والعائلات تجهيز منازلهم لاستقبال أحبائهم خلال عيد الأضحى المبارك مع عروض ترويجية مذهلة على قطع الأثاث، والديكور، وأدوات المطبخ، من المتاجر الرائدة مثل دانوب هوم، والمتحدة للأثاث، وكريت & باريل، ورويال للمفروشات، ودويل، وتافولا، وهوم سنتر، وكينج كويل، وجاشنمال المنزل، وشاتلز اند مور، حيث تقدم فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» تخفيضات رائعة على قطع عالية الجودة تحول أي مساحة معيشة إلى تحفة فنية.

مستلزمات الأطفال

وتشكّل فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» فرصة استثنائية للتسوق قبل عيد الأضحى المبارك، حيث تشمل الأماكن المثالية للحصول على هدايا رائعة تسعد الأطفال ليغو، وتويز آر أص، وماماز وباباز، ولتل إنجلز، وشيكو، ومونسون تشيلدرن، وبي آند جي ستور، وسمارت بيبي، ومذركير، وأو في إس كيدز، وبيتي باتو، وغيرها الكثير.

المتاجر متعددة الأقسام

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بتجربة تسوق شاملة في أفضل المتاجر متعددة الأقسام، بما في ذلك سنتربوينت، وماركس آند سبنسر، ودبنهامز، مع تخفيضات كبيرة على الأزياء، والأدوات المنزلية، ومنتجات التجميل، وملابس الأطفال، ومستلزمات الهدايا.

أفضل قيمة

ويقدم دبي فستيفال سيتي مول العرض الترويجي «أنفق واربح» في إطار فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، الذي يتيح للمتسوقين فرصة ربح قسيمة هدايا بقيمة 20000 درهم عند إنفاق 300 درهم فأكثر. ويعادل كل إنفاق بقيمة 300 درهم فرصة واحدة للفوز، كما تضاعف عمليات الشراء من متاجر الأزياء فرص الفوز بالسحب.

ويمكن للمتسوقين خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» الاستفادة من برامج الولاء المفضلة لديهم في المتاجر المشاركة، مثل «بلو»، و«شير»، و«أمبر»، و«تيكت»، و«أورا»، و«بريفيليدج بلس»، و«سكاي واردز إيفري داي»، والحصول على عدة مزايا تتنوع بين كسب نقاط الولاء، وأميال السفر، والاسترداد النقدي مع كل عملية شراء.