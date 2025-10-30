انطلاق منتدى مجتمع عجمان الصناعي

نظّمت «غرفة عجمان»، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبرنامج قيادات حكومة الإمارات، «منتدى مجتمع عجمان الصناعي» تحت شعار «التعاون من أجل التكنولوجيا والابتكار»، بمشاركة أكثر من 50 منشأة صناعية من أعضاء الغرفة.

حضر المنتدى ماهر العليلي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، وفاطمة المهيري مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة بالإنابة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد ماهر العليلي، أهمية المنتدى الذي يجسد تكاتف الجهود الاتحادية والمحلية في دعم مسيرة التحول الصناعي الذكي.

وأوضح أن النشاط الصناعي في عجمان يشهد تطوراً ونمواً مستمرين، حيث بلغت عضوية المنشآت الصناعية في غرفة عجمان 1549 عضوية صناعية في 2024 بنمو 7% مقارنة بـ2023.

وأكدت فاطمة المهيري، أن المنتدى يهدف إلى دعم وتمكين الصناعات الوطنية وتزويدها بالقدرات اللازمة لتبني التقنيات المتقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) ومبادرة (اصنع في الإمارات).