الأحواض الجافة العالمية تطور أول مجمّع لإصلاح السفن بولاية كيرالا الهندية

أعلنت «الأحواض الجافة العالمية»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وشركة كوتشين لبناء السفن المحدودة (CSL) عن توقيع اتفاقية شروط مبدئية لتقييم وتطوير أول مجمّع لإصلاح السفن في الهند ضمن منشأة الإصلاح البحري الدولية (ISRF) في مدينة كوتشين بولاية كيرالا.

وجرى توقيع المذكرة بحضور شري سارباناندا سونوال، وزير الموانئ والشحن والممرات المائية في الحكومة الهندية، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، بين القبطان الدكتور رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية، ومادهو إس. نير، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كوتشين لبناء السفن المحدودة، وذلك خلال «أسبوع الملاحة البحرية في الهند 2025» الذي عُقد في مدينة مومباي.

وبفضل موقعها الاستراتيجي على طرق الشحن الدولية الرئيسية، تتميّز منشأة الإصلاح البحري الدولية بنظام رفع سفن متطوّر ومرافق إرساء حديثة قادرة على صيانة مجموعة واسعة من السفن. وستتعاون «الأحواض الجافة العالمية» مع شركة كوتشين لبناء السفن في تقييم واستكشاف نماذج التعاون المحتملة ضمن منظومة مجمّع إصلاح السفن. وستُسهم هذه الشراكة في دعم النمو المستقبلي لقدرات الهند البحرية وتعزيز مكانة البلاد كمركز ناشئ لخدمات الملاحة البحرية العالمية.

وبهذه المناسبة، قال القبطان الدكتور رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: «تُمثل شراكتنا مع شركة كوتشين لبناء السفن محطة بارزة جديدة في مسيرة «دي بي ورلد» نحو ترسيخ التزامها بتعزيز البنية التحتية البحرية في الهند وتعزيز قدرتها التنافسية. ومن خلال دمج الخبرات الدولية لدينا في الأحواض الجافة العالمية، مع الخبرة المحلية العميقة لشركة كوتشين لبناء السفن، نعمل على تطوير منظومة متقدمة لإصلاح السفن تقوم على الكفاءة والاستدامة والابتكار. ونسعى معاً لجعل كوتشين الوجهة المفضلة في المنطقة لخدمات إصلاح السفن والخدمات البحرية، بما يدعم طموح الهند في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً للملاحة البحرية».

ومن جانبه، قال مادهو إس. نير، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كوتشين لبناء السفن المحدودة: «تجمع هذه الشراكة بين اثنتين من أبرز المؤسسات البحرية المرموقة في المنطقة، واللتين تتشاركان رؤية موحدة للتميز. ومن خلال الاستفادة من نقاط قوّتنا المكملة، نسعى إلى الارتقاء بمعايير إصلاح وصيانة السفن في الهند لتواكب أرفع المعايير العالمية، وترسيخ مكانة كوتشين كمركز تميز يخدم الأساطيل الإقليمية والدولية.»

وتُعدّ هذه الاتفاقية خطوة محورية نحو تحقيق رؤية «مارايتايم أمريت كال 2047»، التي تهدف إلى جعل مدينة كوتشين موقعًا رئيسيًا لتطوير بنية تحتية متقدّمة لإصلاح السفن من الجيل الجديد. ومن خلال الجمع بين خبرات شركة كوتشين لبناء السفن المثبتة في بناء وإصلاح السفن، وخبرة «الأحواض الجافة العالمية» الواسعة في صيانة السفن المتقدّمة والتحويلات الكبرى ومشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات البحرية، ستُسهم هذه الشراكة في إنشاء منظومة حديثة تتمتّع بقدرة تنافسية عالمية وتعزّز القدرات المحلية.