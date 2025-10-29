أرباح «دبي لصناعات الطيران» تقفز 82% متجاوزة ملياري درهم

أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث بلغ صافي الربح 566.7 مليون دولار (2.07 مليار درهم) مقابل 310.8 ملايين دولار (1.14 مليار درهم) في العام السابق، بارتفاع نسبته 82.3٪.

وقد شهدت إيرادات الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 ارتفاعاً بنسبة 26% لتصل إلى 1.3 مليار دولار (4.7 مليارات درهم)، ما أدى إلى مضاعفة الأرباح قبل الضرائب بنسبة 100% لتبلغ 653 مليون دولار (2.4 مليار درهم).

وبلغت الأرباح التشغيلية قبل البنود الاستثنائية 686.1 مليون دولار مقارنة بـ 512.1 مليون دولار في 2024.

وبلغ إجمالي الأصول 16.36 مليار دولار (60 مليار درهم)، مقارنة بـ 13.03 مليار دولار (47.8 مليارات درهم) في نهاية 2024. فيما وصلت السيولة المتاحة إلى 3.44 مليارات دولار (12.6 مليار درهم).

كما ارتفع هامش الربح قبل الضريبة والعائد على حقوق الملكية ليبلغا 26.7% و13.6% على التوالي، فيما استمرت مؤشرات كفاية رأس المال والتمويل والسيولة ضمن الحدود المستهدفة داخلياً بما يتماشى أيضاً مع توقعات أصحاب المصلحة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «تعكس نتائجنا المالية للربع الثالث من عام 2025 أثر الاستحواذ على شركة NAC الذي اكتمل في مايو 2025، حيث تم بالفعل دمج الشركة بالكامل ضمن أنظمتنا التشغيلية.

وقد واصل قسم الهندسة في الشركة أداءه المتميز، حيث سجل نمواً في الإيرادات بنسبة 16.5% لتصل إلى 155.5 مليون دولار، في حين ارتفعت أرباحه بنسبة 56.3% لتبلغ 46.1 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وخلال هذا الربع، افتتحت شركة جورامكو حظيرتها الجديدة المتطورة، ما عزز طاقتها الاستيعابية بإضافة خمسة خطوط صيانة جديدة قادرة على خدمة الطائرات عريضة وضيقة البدن».

وبلع أسطول الشركة 726 طائرة، واستحوذ المجموعة 263 طائرة (مملوكة: 249، مدارة: 14)، وباعت الشركة 59 طائرة (مملوكة: 48، مدارة: 11)، فيما بلغ اتفاقيات التأجير والتمديدات والتعديلات الموقعة 162 طائرة (مملوكة: 134، مدارة: 28).

وتبلغ نسبة محفظة الطائرات المملوكة المتعاقد عليها 99%، وبلغ عدد ساعات العمل المحجوزة (قسم الهندسة) حوالي 1.311.000 وعدد الفحوصات المنجزة (قسم الهندسة) 191، وقامت الشركة بتوقيع اتفاقية شراء وإعادة تأجير مع شركة يونايتد إيرلاينز لعشر طائرات جديدة من طراز بوينج 737-9.

وإضافة حظيرة صيانة ثقيلة بخمسة أرصفة، مما يزيد السعة إلى 22 خطاً متوازياً. وأكدت الشركة جمع 2.75 مليار دولار بفترة سداد 5.4 سنوات من 21 بنكاً إقليمياً وآسيوياً.