طيران الإمارات تطلق مبادرات للحد من تعرض رحلاتها للاضطرابات الجوية الشديدة المفاجئة



تبنت طيران الإمارات نهجاً استباقياً قائماً على البيانات والتحليل الذكي لتقليل تأثيرها على تجربة السفر، من خلال تخطيط رحلات أكثر سلاسة وأماناً، وذلك في ظل تزايد التحديات التي تفرضها الاضطرابات الجوية (المطبات الهوائية) من حيث تكرارها وحدتها على الناقلات الجوية حول العالم.

واعتمدت الناقلة نهجاً متعدد المستويات يجمع بين مصادر بيانات متنوعة وتقنيات تحليل متقدمة لتوفير معلومات آنية ودقيقة عن الاضطرابات الجوية. وقد ساهم هذا النهج في خفض عدد الحالات غير المتوقعة للاضطرابات الجوية الشديدة عبر شبكة رحلات طيران الإمارات، بفضل المبادرات التي أطلقتها العام الماضي لتعزيز تجربة الركاب والطاقم على متن الطائرة.

وقال الكابتن حسن الحمادي، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات الجوية: «ندرك أن الاضطرابات الجوية تمثل تحدياً مستمراً لا يمكن تفاديه بشكل كامل، لكننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا للحد من حالات التعرض المفاجئة لها، من خلال العمل مع شركاء يشاركوننا الرؤية في توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات. وعلى الرغم من أننا لا نزال في المراحل الأولى، إلا أننا بدأنا بالفعل نلمس نتائج ملموسة تؤكد فاعلية هذه الأنظمة».

وأضاف: «بينما لا يمكننا أن نعد برحلات خالية تماماً من الاضطرابات الجوية، إلا أن هذه المبادرات أسهمت في تقليل كبير للحالات المفاجئة والشديدة خلال العام الماضي، ما جعل الرحلات أكثر أماناً وراحة لعملائنا. ومن خلال نهجنا متعدد المستويات في التعاون مع شركاء التنبؤ الجوي والتقنيات الحديثة، ومشاركتنا النشطة في برنامج (IATA Turbulence Aware)، نساهم في تزويد قطاع الطيران العالمي ببيانات ورؤى قيمة بينما نعمل جميعاً لمواجهة هذا التحدي المتزايد».

وتجمع منظومة رصد الأحوال الجوية الحالية لطيران الإمارات بين SkyPath وLido من «لوفتهانزا سيستيمز» وبرنامج IATA Turbulence Aware لتشكل معاً منظومة متكاملة تجمع بين الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والبيانات اللحظية المجمعة من الرحلات الجوية وتقارير الطيارين، على النحو التالي:

SkyPath: دخلت طيران الإمارات في شراكة مع SkyPath العام الماضي لتطوير قدرات التنبؤ بالمطبات الهوائية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بهدف تحديد المناطق التي قد لا تتمكن الطرق التقليدية من رصدها. ويعتمد النظام على نموذج مجتمعي يجمع تقارير لحظية من آلاف الطائرات، لتقديم توقعات للمناطق التي لا تشهد حالياً نشاطاً جوياً، بما في ذلك المطبات المعروفة باسم «الهواء الصافي».

تصل البيانات إلى الطيارين عبر قنوات متعددة، تشمل تقارير معدل تلاشي الدوامات (EDR) كوحدة قياس عالمية، وبيانات البث التلقائي ADSB، بالإضافة إلى تقنية قياس التسارع الخاصة بـ SkyPath والمثبتة على أجهزة iPad والتي تقوم بتحويل حركة الجهاز إلى بيانات دقيقة حول المطبات. يضمن هذا النهج التكاملي تغطية شاملة على مستوى العالم ودقة عالية في التنبؤات.

Lido mPilot: تستند شراكة طيران الإمارات الطويلة مع شركة Lido إلى تطوير تطبيق ملاحي متقدم ومخصص لاحتياجات العمليات التشغيلية الخاصة بالناقلة. ويزود هذا التطبيق الطيارين بمعلومات ملاحية دقيقة ومحدثة تشمل بيانات لحظية عن حالة الغيوم، والنشاطات الحرارية، واحتمالات حدوث المطبات الهوائية، وتكون الجليد. ويعتمد التطبيق على مصادر موثوقة مثل الهيئة الألمانية للأرصاد الجوية لتقديم تقارير عالية الدقة، ما يعزز من وعي الطيارين بالظروف الجوية المحيطة. وتواصل طيران الإمارات التعاون مع Lido بشكل وثيق لتطوير جودة البيانات الجوية وتوسيع نطاق تغطيتها على مستوى العالم.

IATA Turbulence Aware: منذ انضمامها إلى برنامج IATA Turbulence Aware العام الماضي، شاركت طيران الإمارات بشكل فعال في دعم المنصة من خلال المساهمة ببيانات مستخلصة من رحلاتها المنتظمة عبر شبكاتها الواسعة في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا، وأستراليا، ومناطق أخرى. وقد ساهم ذلك في تعزيز المعرفة على مستوى صناعة الطيران بخصوص التنبؤ وإدارة حالات المطبات الهوائية بدقة وفعالية أعلى. وتعتمد تطبيقات الخرائط الملاحية الخاصة بطيران الإمارات على معالجة بيانات البرنامج العالمية، الآنية، والمجمعة من آلاف الرحلات الجوية يومياً، ما يمكن الطيارين من استعراض تقارير المطبات الجوية التي يتم رصدها آلياً بشكل مباشر داخل التطبيقات، بما يتيح لهم تعديل المسارات الجوية بشكل استباقي، ويعزز مستويات السلامة وكفاءة استهلاك الوقود.