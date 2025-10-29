طيران الإمارات تتوج بلقب «أفضل ناقلة جوية دولية» من «فوربس ترافل غايد»



حصدت طيران الإمارات مجموعة جديدة من الجوائز هذا الشهر، من بينها جائزة «أفضل ناقلة جوية دولية»، و«أفضل درجة أولى على ناقلة جوية دولية»، و«أفضل صالة مطار لناقلة جوية دولية»، وذلك ضمن جوائز «فوربس ترافل غايد» السنوية للتحقق من جودة السفر الجوي، إلى جانب عدد من الجوائز المرموقة من مؤسسات دولية مثل جوائز السفر العالمية، وجوائز السفر من صحيفة التايمز وصنداي تايمز، وجوائز قراء «كوندي نيست».

وللعام الثاني على التوالي تم اختيار طيران الإمارات «أفضل ناقلة جوية دولية» من قبل 9 آلاف خبير للسفر الفاخر والمفتشين المعتمدين من «فوريس ترافل غايد»، بناء على نظام تقييم النجوم المعتمد لدى فوربس.

وقد أوضحت مجلة فوربس أن أسباب اختيار طيران الإمارات للفوز بالجائزة بأن سر نجاح الناقلة، التي تتخذ من دبي مقراً لها هو حرصها المستمر على تطوير جميع جوانب تجربة السفر، فعلى سبيل المثال أطلقت طيران الإمارات مؤخراً منطقة فاخرة، لإنجاز إجراءات السفر أشبه بصالة الدرجة الأولى مخصصة لأعضاء الدرجة الأولى و«سكاي واردز بلاتينيوم»، كما تعد أول ناقلة جوية في العالم تحصل على اعتماد دعم المسافرين من ذوي اضطراب طيف التوحد، بعد أن دربت أكثر من 30 ألفاً من أفراد طاقمها وموظفيها الأرضيين، لتقديم الدعم اللازم لهؤلاء المسافرين.

وفي الاتجاه ذاته فازت طيران الإمارات أيضاً بلقب «أفضل ناقلة جوية للرحلات الطويلة» ضمن جوائز صحيفة التايمز وصنداي تايمز 2025، بناء على تصويت أكثر من 900 ألف قارئ.

وأشادت الصحيفتان بخدمة طاقم طيران الإمارات ومستوى الرفاهية في أجنحة الدرجة الأولى (التي تشمل الحمّامات الفاخرة على متن طائراتها)، إلى جانب أسطول طائرات A380 الفسيحة. كما أشارتا إلى أن طيران الإمارات واصلت توسيع شبكتها هذا العام، مضيفة خمس وجهات جديدة، من بينها شينزن في جنوب الصين، وسيام ريب البوابة المؤدية إلى معابد أنغكور وات في كمبوديا.

وحصلت طيران الإمارات كذلك على تقييم 87.86 في فئة أفضل ناقلة جوية ضمن جوائز قراء كوندي نيست، كما نالت لقب العلامة التجارية الرائدة للناقلات الجوية في الشرق الأوسط في التصفيات الإقليمية لجوائز السفر العالمية 2025.

وتعد طيران الإمارات أكبر مشغل لمقصورات الدرجة الأولى على مستوى العالم، حيث توفر 26800 مقعد أسبوعياً في الدرجة الأولى، جميعها عبارة عن أجنحة خاصة مغلقة بالكامل، وفي جوائز فوريس ترافل غايد حصدت طيران الإمارات أيضاً جائزة «أفضل درجة أولى على ناقلة جوية دولية» عن جناحها على متن طائرة البوينج 777-300ER، الذي وصفته المجلة بأنه يجسد الفخامة في أبهى صورها، كما فازت طيران الإمارات بجائزة «أفضل صالة مطار لناقلة جوية دولية» من فوربس عن صالة الدرجة الأولى في دبي.

وفي جوائز السفر العالمي 2025 حصدت طيران الإمارات عدة جوائز أخرى عن خدمات الدرجة الأولى، من بينها الناقلة الجوية الرائدة في الشرق الأوسط للدرجة الأولى، وصالة المطار في الشرق الأوسط للدرجة الأولى.

كانت طيران الإمارات قد فازت في وقت سابق من عام 2025 بعدة جوائز بارزة، من بينها أفضل ناقلة جوية للرحلات الطويلة في جوائز التلغراف، ولقب العلامة التجارية العالمية الأكثر توصية من YouGov، إلى جانب عدد من الجوائز في «بيزنس ترافل» الشرق الأوسط، من بينها أفضل ناقلة جوية في العالم للسنة الثانية عشرة على التوالي، وأفضل درجة أولى، وأفضل درجة سياحية ممتازة، وأفضل صالة مطار في الشرق الأوسط.

كما حصد برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» لقب أفضل برنامج ولاء للناقلات الجوية العالمية، ضمن جوائز الولاء العالمي 2025، والبرنامج الرائد للمكافآت في الشرق الأوسط ضمن جوائز السفر العالمي.