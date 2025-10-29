بلومينغ بوكس تعلن عن تعاون ثلاثي مع Netflix وطلبات لإعادة تعريف تجربة المشاهدة والمتعة والتواصل

أعلنت بلومينغ بوكس، العلامة الإماراتية الرائدة في تنسيق الهدايا وتجارب الإهداء الراقية، عن تعاون ثلاثي فريد من نوعه يجمعها مع Netflix وطلبات، في خطوة تهدف إلى إعادة تعريف تجربة المشاهدة والمتعة والتواصل من خلال ابتكار مجموعة خاصة تم تصميمها بعناية لتحويل كل جلسة مشاهدة إلى تجربة ساحرة لا تُنسى.

يجمع هذا التعاون بين الإبداع الحسي، وجمالية التصميم، ومتعة الحكاية المشتركة، ليقدّم للمستخدمين تجربة متكاملة تمتد من الشاشة إلى اللحظات اليومية التي تصنع الفارق. ثمرة هذا التعاون هي مجموعة من تجارب الإهداء الغامرة التي تجعل من كل لحظة مشاهدة تجربة تستحق التقدير، سواء كانت أمسية هادئة، أو لقاءً عائليًا، أو وقتًا مميزًا مع من نحب.

تجربة تجمع بين الذوق والخيال

تقدّم بلومينغ بوكس بالتعاون مع Netflix وطلبات مجموعة متكاملة من المنتجات المميزة التي تجسد روح المشاهدة وأجواءها الخاصة، وتشمل:

- بوكس المقرمشات: مزيج متنوع من الفشار والحلويات بنكهات مختلفة تناسب جميع الأذواق والمناسبات.

- أطباق الجبن والفشار الجاهز: لتجربة سينمائية منزلية فاخرة تعيد أجواء السينما إلى أريكة المنزل.

- منتجات حصرية: بطانية Netflix فائقة النعومة وهودي “المشاهد المعتمد” لعشاق السهر والجلسات الطويلة.

- ورود فنية التنسيق: بدرجات الأحمر والأسود لتجسد الشغف والدراما وتضيف لمسة جمالية لكل لحظة.

ضمن هذا التعاون، تلعب طلبات دوراً محورياً في تسهيل وصول هذه التجربة إلى الجمهور، من خلال توفير المجموعة عبر تطبيق طلبات بخدمة توصيل سريعة وموثوقة تصل إلى جميع أنحاء دولة الإمارات خلال أقل من 45 دقيقة.

ويأتي هذا التعاون تأكيداً على رؤية طلبات في تمكين العلامات المحلية والإقليمية من الوصول إلى عملائها بسهولة وراحة، ودعم التجارب المبتكرة التي تواكب أنماط الحياة الحديثة في المنطقة.

رؤية مشتركة تصنع لحظات لا تُنسى

وأكدت بلومينغ بوكس أن هذا التعاون يعكس التقاء ثلاث علامات رائدة تتقاطع رؤاها حول أهمية المشاعر والتجارب المشتركة، مضيفةً أن “الأوقات الأجمل لا تُشاهد فقط، بل تُحس وتُعاش وتُشارك.”